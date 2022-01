La città più cara per mangiare? Milano batte tutte

Non è proprio una novità: Milano è la città più cara d’Italia, in particolare per mangiare. Basta pensare che nel Capoluogo lombardo per il cibo occorre spendere in media il 47% in più rispetto a Napoli. Per l'acquisto di alimenti come ortofrutta, carne, pesce e pane a Milano si spendono, infatti, in media 99,24 euro, contro i 67,58 di Napoli. A dirlo gli ultimi dati sul costo della vita elaborati dal Codacons.

Milano è la città più cara d’Italia



Meglio le città del Sud



Dai dati alla prova sul campo: dalla colazione al bar agli acquisti dal fruttivendolo, dalla fattura del dentista alla piega dal parrucchiere, beni e servizi nella città meneghina sono più costosi che altrove. La soluzione? Spostarsi al Sud.



Napoli la più economica per la spesa, ma non per i rifiuti



Napoli è infatti la città la più economica sul fronte della spesa alimentare. Ma c’è un però: la città partenopea indossa la maglia nera se si parla dei costi per la raccolta della spazzatura. A Napoli si paga la tariffa dei rifiuti più alta d'Italia, ossia 507,96 euro. Il 148% in più rispetto a Trento, dove per la Tari si pagano appena 205 euro.



Pescara per i servizi e dentista a Palermo



E ancora Pescara risulta la più conveniente sul fronte delle tariffe dei servizi, ma per avere un sorriso perfetto, invece, ci si potrebbe affidare ai dentisti di Palermo, i meno cari della penisola.