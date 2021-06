Come e quanto l’enoturismo incide sui ricavi delle cantine italiane

Pubblicato il 05 giugno 2021 | 12:02

L'enoturismo è un asset formidabile per il Paese

Un focus sul turismo lento

Puntare su digitale e mercati esteri

La Sicilia come un’immensa Napa Valley

Formare anche le nuove generazioni

Attenzione alla sostenibilità

. Si stima che abbia un valore complessivo di 2,5 miliardi e coinvolga 14 milioni di turisti. È ormai un settore importante dell', in genere per la ristorazione ma sempre più spesso anche con offerte di hôtellerie. È stato calcolato che(in media il 27% sul fatturato). E che è destinata a ulteriori sviluppi grazie a un quadro normativo più certo dopo l'approvazione della legge sull'enoturismo nel 2019. Non a caso stanno nascendo nuove figure professionali per valorizzare appieno le opportunità offerte da questo settore.lento nell'ambito di #cantiereturismo promosso da Federvini, Confindustria Livorno Massa Carrara, Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Federturismo Confindustria, con il patrocinio di Assomarinas e Federterme. Turismo, promozione e valorizzazione dei territori saranno al centro del dibattito.L’Italia si muove su questo fronte da Nord a Sud.. Per Assovini Sicilia, l'associazione che riunisce oltre 90 produttori siciliani, sono questi i fattori strategici e prioritari sui quali puntare in uno scenario futuro che dia un nuovo slancio e vigore al settore vinicolo siciliano.In questo contesto, si rivela strategico valorizzare l'enoturismo siciliano, declinato in una molteplicità di dimensioni che affiancano la produzione delle cantine - dalla visita e degustazione, alla ricettività, il wine trekking, il picnic tra i filari, i corsi di cucina. «- afferma, presidente di Assovini Sicilia Se fino a qualche tempo fa, l'enoturismo si limitava alla degustazione oggi si punta a qualcosa di più diversificato e complesso., dalle piccole alle grandi aziende vinicole, perché l'enoturismo mette insieme territorio, vino, natura, cibo, relax, convivialità. Assovini Sicilia, intende supportare la ricettività dei nostri associati e l'enoturismo come strategia per fare conoscere il territorio, i nostri soci, le nostre risorse».In questa fase di ripresa, Assovini Sicilia sta lavorando anche. Oggetto della formazione sarà, sia la produzione che la parte tecnica e commerciale.«Un'opportunità di formazione anche per le nuove generazioni del mondo vitivinicolo, grazie alla condivisione di idee e di esperienze» commenta Laurent de La Gatinais.un valore e un obiettivo che l'associazione di vitivinicoltori siciliani porta avanti attraverso la Fondazione SOStain Sicilia, costituita da Assovini Sicilia insieme al Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia e presieduta da Alberto Tasca.