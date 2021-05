Cosmetica sostenibile in albergo: accordo green Allegrini-Alpitour

Pubblicato il 25 maggio 2021 | 19:30

DPlanet, la linea di cortesia in pastiglia

Un risparmio di 2.800 kg di plastica

Sostenibilità, cultura aziendale

Proteggere il mondo

, catena alberghiera del, e, azienda di Grassobbio (Bg) specializzata nella produzione di amenities e servizi per l'igiene, per la prossima estate avviano un progetto che prevede unaProtagonista assoluto sarà l’innovativosviluppato dal centro di ricerca di Allegrini., è un prodotto etico, nato da ingredienti e olii di origine naturale, senza conservanti e siliconi, privo di acqua, dermatologicamente testato e vegano. È proprio l’assenza di acqua che permette di mantenere intatto il prodotto, preservandolo da microrganismi, ridurne le dimensioni e tagliare gli sprechi anche in fase di trasporto. I cosmetici solidi sono infatti pensati per essereper le mani oppure di uno shower gel per una doccia rigenerante., il cui nome richiama l’insieme delle attività e dei progetti VOIhotels in tema di sostenibilità.Una scelta che permetterà a VOIhotels di risparmiare una media di oltre 2.800 kg di plastica, tra flaconi, dispenser e taniche, necessari per la linea cortesia delle proprie strutture in Italia. Dallo studio Lca-Life cycle assessment condotto da Allegrini è emerso che, in termini di packaging, produzione e trasporto,impatta sull’ambiente in misura minore rispetto all’equivalente quantitativo della tradizionale versione “liquida”, con unaIl Gruppo Alpitour nella stagione invernale 2020 aveva realizzato una prima sperimentazione per studiare il gradimento e l’interesse di DPlanet, testato liberamente dall’89% degli ospiti nella struttura di riferimento. Di questi, l’86% lo ha ritenuto un prodotto interessante e il 68% addirittura lo ha preferito alle amenities tradizionali. Si conferma in questa prima analisi una: il 94% degli ospiti ha riconosciuto DPlanet come una scelta credibile per VOIhotels e ben l’89% si è dimostrato, dopo averlo provato, disponibile a modificare le proprie abitudini.«La sostenibilità è da sempre parte integrante della nostra cultura aziendale – ha dichiarato, managing director della business unit Cosmetica e socio fondatore di Allegrini - Guardiamo al futuro mettendo al centro l’uomo e l’ambiente, promuovendo un futuro “verde” per le prossime generazioni.. È il risultato di diversi anni di lavoro del nostro team di ricerca e sviluppo che ha messo in campo tutto il suo know how per trovare una soluzione davvero sostenibile».«Come Gruppo e realtà leader turistica in Italia, sentiamo il dovere di trovare nuove strade che possano conciliare la voglia di scoprire il mondo, con la necessità di proteggerlo – ha puntualizzato, presidente e amministrato delegato del Gruppo Alpitour - Abbiamo molte iniziative in campo di sostenibilità ambientale e sociale, ognuna delle nostre aree di business è attiva con progetti ad hoc a sostegno di diverse tematiche per noi importanti. Con questo progetto, Allegrini e il nostro Gruppo vogliono, sperando di essere solo i primi di molti altri che si uniranno a noi nel ripensare alla propria linea di cortesia, per renderla etica e naturale».Per informazioni: www.allegriniamenities.com