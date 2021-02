Un anno lungo un secolo. Tra lotta e speranza di uscire dall'incubo Covid

Pubblicato il 20 febbraio 2021 | 18:07

È passato un anno dal ricovero del paziente numero 1 di Codogno





Le parole di Draghi una speranza per il futuro

Un anno lungo un secolo

sattamente il 30 gennaio del 2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) dichiarava l'emergenza Covid e poi la pandemia, suggerendo restrizioni sulla mobilità e i rapporti personali. A poco più di un anno di distanza, la situazione non è migliorata (a parte l'arrivo dei vaccini) tra un'altalena di colori che vanno e vengono, mentre il rischio è aumentato a causa, soprattutto, della variante inglese e non solo.Una serie di attività sono state praticamente azzerate, prime fra tutte quelle turistiche, culturali, degli spettacoli e dell'intrattenimento. A questo punto sono di buon auspicio le parole pronunciate dal neo premier Mario Draghi al Senato , nel discorso di insediamento.«Investire sul turismo - ha detto testualmente - non vuol dire buttare i soldi, perché questi soldi torneranno tutti indietro». Ecco, frase sintetica senza troppe interpretazioni ,come quelle pronunciate alla Camera: «Basta corruzione - ha rimarcato- bisogna combattere la malavita e la mafia e snellire gli appalti pubblici attraverso la semplificazione e la trasparenza». Fanno il paio con quelle della Corte dei Conti: «Dei fondi in arrivo dall'Ue, nemmeno un euro deve essere sprecato e nemmeno un euro deve finire nelle mani dei profittatori».È passato un anno dal ricovero del paziente numero 1 di Codogno, eppure non sembra ieri: sembrano 10 secoli. Siamo stati senza il carnevale, le feste pasquali e natalizie, con l'estate distanziata, l'inverno – finalmente - con la neve, ma senza gli sci Da quanto tempo non stringiamo più una mano, non baciamo più una persona? Una volta gli uffici erano abitati da uomini e donne, ci guardavamo negli occhi senza sapere - oggi- chi c'è sotto le mascherine. I cibi da asporto erano un paciere non un obbligo, la pizza riscaldata solo un'emergenza. Quando torneremo ad abbracciarci e a gustare un buon bicchiere di vino?