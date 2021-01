Il delivery sempre più etico tra nuove piattaforme che favoriscono rider e ristoratori

Pubblicato il 30 gennaio 2021 | 17:37

A Milano è nato il social delivery





Tra gli ideatori il bistrot Rob de Matt

Piattaforma per calcolare il costo equo effettivo della consegna

Piattaforme “eque” anche per i ristoratori

ue facce della stessa medaglia: da una parte unadei nostri giorni e una possibilità concreta per moltidi rimanere a galla in uncosìcome quello che stiamo vivendo. Dall’altra un sistema popolato dae con. Stiamo parlando dele dei, i nuovi lavoratori dellache, tra, tirano a campare sfrecciando per le città in bicicletta o in motorino con i loro zaini colorati.Ma per fortuna qualcosa stae accanto ache, finalmente vengono assunti come dipendenti dai grandi colossi del settore, nasconoper dare unaimportante a questo trend destinato a durare.Così aè nato il(per ora solo un progetto,, per cui è partito unsu produzioni dal basso). Ma l’idea prevede la creazione di unaonline dove ordinare a domicilio una, un libro, una pianta o un, acquistando i prodotti didi, piccolie contribuendo a garantire aiun, unae tutto l'equipaggiamento che serve per svolgere il servizio.L'idea è nata da un gruppo di amici e professionisti didi promozione sociale e di- desideri culturali, associazione che si occupa di partecipazione culturale.La piattaforma calcolerà il "" della, cioè quanto effettivamente costerebbe la consegna dei prodotti acquistati per un rider con un contratto subordinato e lePoi ogni singolo potrà decidere se pagare quella consegna al costo di mercato o se avvicinarsi al "costo equo effettivo" pagando un po' di più ma decidendo liberamente di quanto.Scopo del progetto è «creare posti di lavoro pere persone con storie diall'interno del mondo del, offrendo percorsi di formazione e di inclusione lavorativa».Se verranno raccolti 25mila euro il comune di, nell'ambito del crowdfunding civico, ne aggiungerà altri 37.500 necessari per partire e attivare 2 contratti subordinati per 2 community rider e 2 percorsi di tirocinio e inclusione lavorativa.Un’iniziativa importante per mettere un po’ di luce in unache spesso non danneggia solo i rider ma anche i ristoratori e i commercianti per idi. E proprio anche in questo senso che stanno nascendo alternative interessati ai colossi del settore. Come ad esempio RistoraBergamo , la piattaforma, sviluppata dae online ufficialmente novembre,(nessuna commissione per gli esercenti e nessun costo di adesione) per i ristoranti della città. Il principio è semplice: il cittadino trova il menu che cerca, può ordinare e il ristoratore può organizzare da sé la consegna senza pagare il 35% di commissioni a unInsomma una nuova pagina, pulita e giusta, per un settore, quello delle consegne a domicilio, che è destinato ad accompagnarci anche nel futuro post pandemia.