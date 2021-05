Estate a Forte dei Marmi? Ecco i bagni più economici

Pubblicato il 15 maggio 2021 | 11:13

Bagni economici anche a Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta

Al Forte l’ombrellone giornaliero da 30-40 euro

Stessi prezzi a Marina di Pietrasanta

. Un po’ come a Saint Tropez. Ma, quest’anno,omplicecon i primi che, non sentendo la crisi, allungano la loro permanenza al Forte (), dall’altra parte i secondi. Ovviamente, non nei bagni dei vip.Come riporta La Nazione Viareggio, ad esempio,. Per 15 giorni, a seconda del periodo, il costo è 500 o 600 euro. Per il mensile, ci vogliono rispettivamente 700 e 900 euro; per la stagione 2.500 euro. Per l’affitto della cabina in più, sempre con lo scarto giugno e settembre, e luglio e agosto, giornaliero 55 e 60 euro; 15 giorni 650 e 800 euro; mensile 800 e 1200 euro; stagionale 3100 euro. Per la tenda cinque posti (due sdraio, 1 sedia, 2 lettini), bassa stagione: al dì 60 euro; 15 giorni 650; al mese 900. In alta stagione: rispettivamente 70 euro, 1000, 1450; stagione 3.700. Infine, come sopra con in più la cabina, in bassa: 70, 750, 1.000 euro; in alta: 80, 1150, 1.770; stagione 4200 euro.Ombrellone giornaliero giugno e settembre 40 euro, 50 in luglio e agosto. Ombrellone al mese in bassa stagione 800, in alta 1.200 euro. Lo stesso parasole completo stagionale con cabina 2.500 euro, mentre la tenda con cabina costa 3.200 nei quattro mesi. Cabina singola stagionale 400 euro.. Ombrellone o tenda con sdraio a giugno a 25 euro al giorno; luglio e agosto 30, a settembre 20. Per i mensili, ombrellone o tenda con due sdraio, un lettino e una sedia costano a giugno 380 euro, luglio e agosto 550, settembre 220.Abbonamento stagione 1400 e con la cabina acclusa 2000 euro. Al Motrone, il bagno Florida offre la tenda in bassa stagione a 40/50 euro al giorno feriale; festivo a 70. Con due lettini, due sdraio, una sedia e tavolo con chiusura, compresi tutti i servizi: piscina, parcheggio, idromassaggio, pedalò e altro ancora. In alta, il costo va a 80 euro al giorno. La tenda a stagione viene 3.900 euro; al mese, in bassa, 950 e in alta 1750 euro. Infine, la singola cabina abbinata al punto ombra costa in bassa 10 euro in più e in alta 30 in più, rispetto alle tariffe.Il mensile viene 650 euro in bassa stagione, e 750 in alta. Lo stagionale costa 2000 euro con ombrellone, 2600 con tenda. Se è affittata anche la cabina con l’ombrellone sono 400 euro in più, mentre con la tenda 600 euro extra.