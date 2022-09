Global Dream II a rischio demolizione, quale futuro per la nave dei record?

Una delle navi da crociera più grandi del mondo potrebbe essere venduta o demolita anche prima del suo primo viaggio. La nave Global Dream II, infatti, è rimasta nel limbo in un cantiere navale a Wismar, in Germania, per mesi. Si tratta di un'enorme nave con 20 ponti, lunga 342 metri con un grande parco acquatico all'aperto e un cinema. La nave è stata realizzata dal costruttore navale tedesco Hong Kong MV Werften, che ha cercato per mesi di trovare un potenziale acquirente, ma nulla purtroppo si è ancora concretizzato. Sebbene la nave abbia fatto notizia per la sua struttura e capacità impressionanti, ha anche ricevuto molta attenzione dopo che MV Werften ha dichiarato bancarotta e abbandonato il progetto nel gennaio di quest'anno.

Global Dream (fonte: YouTube)

Tutto ancora sospeso anche per la nave gemella Global Dream

Secondo quanto riferito, l'amministratore della MV Werften, Christoph Morgen, avrebbe dichiarato in una conferenza stampa che il cantiere navale della compagnia a Wismar, nella Germania settentrionale, sarebbe stato chiuso. È stato svenduto a Thyssenkrupp che lo utilizzerà per costruire navi militari. La sua nave gemella, la Global Dream, rimane invece sul mercato e anche se non è stata venduta, secondo quanto riferito, non è ancora in procinto di essere rottamata. Ciò significa che i due giganti del mare dovranno essere rimossi entro la fine del 2023, facendo un conto alla rovescia su entrambi.