I menu delivery dei grandi hotel: Roma festeggia il Ringraziamento

Pubblicato il 25 novembre 2020 | 10:07

All'Hotel Eden si potrà ordinare un intero tacchino cucinato

Una festa antica

Come si festeggerà a Roma quest’anno?

Hotel Eden, si festeggia a pranzo e alla sera delivery

Fabio Ciervo

Menu delivery speciale al Rome Cavalieri

Fabio Boschero

Hotel De Russie: menu ad hoc, ma solo per gli ospiti

Piatti tradizionali anche da VIVI Le Serre e a Villa Pamphili

Crema di zucca bio con caprino e crostini fatti in casa

In America si attende il rito della “grazia del tacchino”

Molte macellerie e rosticcerie hanno già ricevuto ordinazioni di tacchini

, e il relativo blocco, mette in forse la celebrazione delle nostre, ma anche quelle degli altri, in questo mondo che era senza confini e dove i confini sono tornati tutti. Halloween , la notte più horror dell'anno, se n'è appena andata in sordina ed ora, ildi, il, ladelmade in Usa, sarà celebrata sottotono e non nei consueti appuntamenti corali e conviviali.Soprattutto a, dove vive una folta, ogni grande albergo organizzava tutti gli anni eventi e menu speciali a base del classico tacchino king-size, mais al burro salato e pumpkin pie (torta di zucca). Ora mancano anche i turisti stelle e strisce che sono rimasti a casa alle prese con problemi simili ai nostri. Per l'occasione si aprivano i cancellia Palazzo Margherita, in Via Veneto, per il tradizionale ricevimento e ricevere l'ambitissimo cartoncino con l'invito era per i romani il segno del successo sociale.Ledi questa festa sonoe parte fondante della storia degli Stati Uniti. Risalgono alle migrazioni dei Padri Pellegrini che nel 1620 per sfuggire alle persecuzioni religiose lasciaronoper ila bordo della. Illi accolse con prosperi raccolti di mais e di zucca e con grassi tacchini. Da allora il ringraziamento all'Onnipotente per l'abbondante cibo è diventata in Usa e in Canada festa nazionale, con proclama di Abramo Lincoln. Ma col tempo il Thanksgiving Day ha assunto un significato speciale: quello di speranza e di fiducia nel futuro. Proprio quello di cui oggi avremmo tutti bisogno.Per sapere comevivrà la festa in quest'anno da dimenticare abbiamo contattato iche in passato approntavano menu sontuosi per l'occasione. A mantenere viva la tradizione sono rimasti davvero in pochi, insieme a qualche ristorante, per carenza di pubblico e limitazioni di orario. E soprattutto ci si è orientati verso il, chef stellatodella, proporrà unalal prezzo di 80 euro e lasi potrà avere il menu con la formula, con un piccolo sovraprezzo per la consegna. Ovviamente gli ospiti dell'Hotel potranno gustarlo anche a cena nel rooftop panoramico.Ci sarà ladi patata dolce americana, capasanta e cavolo nero,arrosto servito con tuberi misti, cavoletti di Bruxelles con guanciale di Amatrice e salsa al cranberry e, come dessert ilallae delizie friabili.Ma c'è di più, per chi vorrà celebrare la festa convivialmente in famiglia si potràuncucinato alla maniera di Ciervo cotto in modo da rendere la pelle croccante e morbida la carne. Avrà un costo di 200 euro, da prenotare entro il 23 novembre). Potrà essere abbinato a un antipasto e a un dolce al costo di 35 euro a persona.Per ogni menu ordinato con il servizio take away/delivery l'Hotel Eden offrirà il signature“La Grande Bellezza” in versione NIO "Needs Ice Only" cioè da completare solo col ghiaccio. Con l’ordine dell’intero tacchino i cocktail saranno 8.Anche al, tra i primi in Italia a festeggiare la ricorrenza con eventi speciali lo chefha predisposto unda gustare a. La scelta è, tra gli antipasti, tra Farro con mele, tacchino fumé, noci pecan, salsa ai mirtilli Insalata di verdure miste con salsa, Mille Isole, Prosciutto al forno della Virginia, Tortino di salmone e zucca, Petto d’anatra affumicata alla melagrana, Insalata di gamberi e bacon con avocado. Per primo piatto Ravioli di zucca, burro e salvia e, per i secondi, Tacchino della tradizione ripieno di castagne e i suoi contorni, salsa di mirtilli e rigaglie a lato, Cavoletti di Bruxelles in padella con burro all’aglio, castagne caramellate, purea di patate dolci, Salmone arrostito e i suoi contorni, panna acida, salsa al cerfoglio, Pannocchie al vapore con burro salato, fagiolini e bacon.Il dessert Brownie con noci pecan Torta di zucca, Crumble di mele Torta di mais Tartellette al limone e Biscotti tradizionali. L'ordine dovrà essere fatto entro il 24 e ritirato dalle 18.00 alle 22 del 26 novembre e il costo sarà di 60 euro, bevande escluse. Una coda dei festeggiamenti è prevista aldellasuccessiva con lo stesso menu e altri piatti della tradizione.All'elegantedel Gruppo Forte è si potrà gustare undel Ringraziamento firmato dallo chef, ma saràsolo aglidell'albergo e servito nel verdissimo giardino segreto. Questo il menu: Insalata autunnale, Ravioli di zucca, burro e parmigiano,Tacchino farcito arrosto con castagne, salsa cramberry,“Montblanc” di Halloween e piccola pasticceria (75 euro, bevande escluse).Si faràanche nei due locali "" di Piazza Navona e disarà possibile - solo giovedì 26 novembre - gustare i piatti della tradizione del Thanksgiving come la Crema di zucca bio con caprino e crostini fatti in casa, il Tacchino ripieno con salsa gravy e patate bio e un delizioso pumpkin pie con chutney di mirtilli. I piatti possono essere ordinati separatamente e quindi non c'è un menu a prezzo fisso.Ma è difficile pensare che gli americani di Roma rinuncino a festeggiare. Lo faranno comunque ae moltehanno già ricevutodie alcune li consegneranno già cotti, lucidi e bruniti per le lunghe ore di forno.E in, in cui ogni anno vengono sacrificati 46 mln di tacchini, che si fa in questa festa che apre la stagione del Natale e dei regali? Non a caso il giorno dopo viene il, destinato agli acquisti, che ora impazza anche a casa nostra. Ma conviene raccontare una storia, divertente ma che Oltreoceano viene presa molto sul serio: quella del "".Ogni anno il capo dellariceve in dono due- sempre oltre i 20 kg - e deve sceglierne uno da: un pennuto sarà poi trasferito in una fattoria e vivrà ben accudito fino a morte naturale ma l'altro - destino infausto - sarà destinato alla tavola.Tuttavia, da qualche anno, con buona pace degli animalisti e dei vegetariani,vengono. È andata così anche per Bread e Butter (pane e burro) i tacchini dello scorso anno, inviati in dono da un allevatore dal Minnesota, portati in parata e diventati una vera celebrità. La tradizione vuole anche che, in attesa del loro destino, i due pennuti, che quest'anno arriveranno da una fattoria dello Iowa, trascorrano la notte in una suite di un hotel di lusso di Washington.Tra le lenzuola di seta del Willard Intercontinental Hotel saranno ben pasciuti a granaglie e coccolati dal personale. A partire dal 2005, il trasferimento dei tacchini graziati avviene su un volo di prima classe della United Airlines. L'attesa per questo rito 2020 sarà però particolarmente spasmodica: sarà Joe Biden a pronunciare l'ardua sentenza?