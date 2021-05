Andrea Iannone accelera nella ristorazione. Ecco il Passion Cafè di Lugano

Pubblicato il 05 maggio 2021 | 15:15

Il taglio del nastro

Secondo locale aperto a Lugano

Andrea Iannone

Una chicca, il Caffè V9

Uno scorcio del locale

Cucina internazionale su base mediterranea

iùdi unalunga prima del mitico cavatappi del circuito motociclistico di Laguna Seca e capace di dare più brividi di unbruciato a 300 km/h è la sceltacon le restrizioni dei Governi di tutto il mondo che colpiscono particolarmente proprio ristoranti e bar. Eppure, di professione, ma imprenditore della ristorazione ormai navigato, ha deciso di dare gas e continuare nel suo percorso inaugurando ilSi tratta del secondo locale in riva al lago svizzero dopo l’apertura del, ma in Svizzera Iannone ha anche il. Passion Cafè sorge in piazza Dante e si propone come un luogo costruito su stile, tendenza e gusto dove la, caffetteria, pasticceria artigianale, healthy food e cocktail convivono in un unico luogo aperto«Il progetto - spiega Iannone - nasce dalla. Già da un po’ di anni io e mio fratello lavoriamo in questo settore e durante la pandemia abbiamo reagito rafforzando ciò che avevamo già, cercando di sviluppare l’idea del Passion Cafè conAbbiamo pensato ad un format giovanile che cerca di portare in piazza a Lugano un posto fresco e colorato e soprattutto che crede nei giovani. Il nostro gol è proprio puntare sui giovani:. Sono principalmente ragazzi svizzeri e italiani. Puntiamo anche a conquistare la clientela giovane, ma senza limiti visto che l’offerta è ampia e Lugano è una città che accoglie»., ma anche un concept store dove acquistare rilassandosi dolci, torte, prodotti dolciari creati direttamente dal laboratorio artigianale presente nel locale, oltre all’esclusiva miscela di, creato dalle migliori selezioni del mondo, un marchio servito unicamente nei locali di Iannone, ma sul quale già si lavora ad una rete di distribuzione.«Quello del caffè - spiega Iannone - è unper avere un ottimo espresso ovunque visto che girando il mondo per lavoro non sempre era possibile assaggiare qualcosa che fosse. È un prodotto di nicchia e molto pregiato a cui teniamo particolarmente».La cucina, come detto, avrà un’impronta internazionale,. Il concetto è quello di proporre creazioni basate sul sapere e sulle materie prime italiane (come il pane fatto in casa) e di aggiustarle poi con gusti che possano accontentare tutti i palati.: «Siamo partiti già da tempo - ricorda Iannone - per preparare al meglio, studiare, ricercare, valutare cosa proporre ai nostri clienti e siamo orgogliosi di questo nostro valore aggiunto.che sono un po’ il fiore all’occhiello della proposta; la pasticceria è di stampo francese, ma punta a creare un atmosfera a colazione tipica di quella italiana».La scelta è ricaduta ancora su. La città gli piace e si sente dall’entusiasmo con il quale ne parla e la città rappresenta anche un trampolino di lancio: «- precisa - abbiamo capito che c’era spazio per investire qui e l’abbiamo fatto. Le restrizioni del Governo ci sono, ma possiamo contare su una terrazza da 200 metri quadrati che siamo sicuri piacerà. Per il resto ci vuole coraggio, mi piacciono».