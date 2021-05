L'Italia punta sulle riaperture In Lombardia c'è un'isola covid free

Pubblicato il 30 maggio 2021 | 15:10

Montisola ai tempi dlel'installazione di Christo

Montisola, quasi tutti vaccinati

Per il Comune una giornata storica

cresce di giorno in giorno e presto potranno essere superati sia le misure restrittive sia i protocolli che regolamentano da oltre un anno e mezzo le. Con i dati in costante miglioramento - 3.300 casi, i ricoveri in terapia intensiva che si apprestano a scendere sotto i mille e le vittime che per la terza volta nel 2021 scendono sotto le cento in 24 ore (sono 83) -, l'auspicio è messo nero su bianco nelle linee guida delle Regioni con le quali vengono introdotte alcune modifiche ai protocolli fino ad oggi in vigore: non ci sarà più il limite di massimo 4 persone al tavolo al ristorante e si potrà usufruire delle docce nelle piscine termali e nei centri benessere.Tutto si avvicina verso la nornalità, E adesso, grazie all'accellerazione data alla campagna vaccinale, anche la Lombardia ha la sua isola Covid Free. Non solo dunque Capri, Procida, Stromboli e Capraia: ad essersi liberata dal virus con la somministrazione del vaccino a tutti i cittadini pure è, la "perla del lago d'Iseo". Il comune in provincia di Brescia, in mezzo al lago e con 1680 abitanti, è stato infatti inserito dal ministero del Turismo nel piano vaccinale massivo messo in atto per riavviare il turismo in alcune isole. «Un altro valore aggiunto per la nostra campagna vaccinale: un grandissimo lavoro di squadra, grazie a tutti», ha commentato la vicepresidente di Regione Lombardiail grande risultato nel giorno del Vax day che ieri ha interessato Montisola.«Come già era accaduto – aggiunge la Moratti – in occasione delle campagne ad hoc, massive e reattive, adottate con l’arrivo delle varianti, Regione Lombardia ha confermato ancora una volta la sua capacità di adattarsi alle esigenze del momento e alle richieste del territorio. Lo ha fatto grazie a un'eccellente sinergia tra Welfare, Protezione civile, Areu, Ats e Comune sotto la supervisione del dottorche ha partecipato al Vax Day». Senza però dimenticare che «il resto l’ha fatto la grandissima responsabilità e senso civico dei cittadini consentendo di raggiungere circa l’87 per cento della popolazione vaccinata, dopo che in tanti avevano già ricevuto la prima somministrazione e in attesa di vaccinare gli under 16», conclude la vicepresidente.A dare la bella notizia è anche il sindaco di Montisolache ha festeggiato questo traguardo sulla sua pagina Facebook: «Giornata storica. Grazie a tutti ma un particolare e doveroso a tutti i volontari senza i quali non saremmo riusciti a fare un evento così importante al servizio della nostra popolazione e poi lasciatemi ringraziare l’assessore Mario Archetti». Così ora Montisola è pronta ad accogliere i turisti e a iniziare la stazione estiva lontana dal virus: dopo il Vax day di ieri sabato 29 maggio si tratta dell'unico comune insulare lombardo al riparo dal Coronavirus.