Maestri di sci: il futuro è donna

Sempre più giovani donne sono attratte dalla professione del maestro di sci. Sulle piste del Cimone (la cima di maggiore rilievo dell'Appennino settentrionale e dell'Emilia-Romagna), a Sestola (piccolo Comune in provincia di Modena), i futuri maestri ripartono dalle nozioni base, dallo spazzaneve dei principianti fino alle discese acrobatiche adatte a chi proseguirà con la carriera da allenatore e da istruttore. In larga parte sono giovani che in passato hanno avuto una carriera agonistica e che adesso vogliono specializzarsi nella formazione. Un dato certificato da Alessandro Biolchini, istruttore nazionale di sci alpino specializzato proprio nella formazione dei maestri. «E’ una bella professione, prestigiosa e di rilievo, sia a livello italiano e sia a livello internazionale. Inoltre maestri di sci italiani sono molto apprezzati in tutto il mondo».

