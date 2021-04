Multe per i picnic in luoghi pubblici. Le regole per farli in casa

Pubblicato il 03 aprile 2021 | 12:02

B

Vietato assembrarsi e anche nei luoghi pubblici all’aperto

Parchi aperti ma “vietati”

Picnic o grigliate ristrette in giardino

O si cucina o si punta al delivery

elle giornate e feste… da trascorrere a casa. Le regole sono chiare e le conosciamo tutti: da oggi fino a lunedì l’Italia sarà blindata . Questo, per chi si è chiesto se sia possibile (distanziati e in pochi), significa:La domanda è sorta spontanea visto chea anche in zona rossa (anche se molti sindaci, per sicurezza hanno voluto chiudere l’accesso ai parchi e alle ville per questi tre giorni di festa).Ma il decreto è chiaro:e, tranne per motivi di salute, lavoro o altre urgenze e, inoltre, è vietato assembrarsi e anche nei luoghi pubblici all’aperto.Quindi, no, niente picnic o grigliate. A meno che non si abbia aE comunque: gli ospiti esterni al nucleo famigliare possono essere al massimo di due (più eventuali minori di 14 anni).Dubbio risolto, non resta che metterci il cuore in pace e cucinando le ricette classiche o cimentandosi in menu alternativi e, perché no vegani . O facendolo arrivare direttamente in giardino bello e pronto dal ristorante.