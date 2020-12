Niente discesa? Viva il fondo! Ecco dove sciare in sicurezza

Pubblicato il 12 dicembre 2020 | 14:45

L'invito è di scegliere gli anelli e le piste sicuri e accessibili

Fondo a Falcade sulle Dolomiti Bellunesi

Sport in sicurezza tra Lessinia e Asiago

In Alto Adige fondo per tutti i livelli

Valle d’Aosta: al via solo per i residenti

Boom per lo sci alpinismo: attenzione per i non esperti

hiuso un, se ne apre un altro. È parafrasando il famoso detto “chiusa una porta, si spalanca un portone” che possiamo descrivere la situazionein piena. E, se gli impianti disono chiusi, questo non ferma la voglia degliche ora stanno puntando adiMa c’è un ma: «Anche se gli i mpianti di risalita sono ancora chiusi , laquest'anno di certo non manca e c'è parecchia gente in giro per le montagne con le ciaspole oppure con le pelli di foca. Serve perciò particolare» sottolinea, presidente dell'Aiut Alpin Dolomites - Purtroppo c'è gente che sale anche a 3mila metri senza considerare bene i».«La preoccupazione per l'inverno è grossa, la chiusura degli impianti può riversare molte persone sulla pratica dello sci alpinismo o sulle ciaspole e può essere che l'incidenza deiaumenti – gli fa eco il neo-presidente del Soccorso alpino del Trentino,– Il rischio è rappresentato non tanto da chi pratica sci alpinismo e che è abituato a frequentare la montagna e a muoversi in un certo ambiente, quanto da chi adopera le ciaspole che non richiedono nessuna particolare abilità e sono accessibili a tutti».Per vivere dunque la montagna in, a maggior ragione quest’anno, l’invito è di scegliere glie le, sicuri e accessibili, in questo inizio stagione. Mentre sci alpinismo e ciaspolate nei boschi sono vivamentee, anzi, in alcune aree del Veneto sonoDall’Alto Adige al Vento, ecco dove praticare sci di fondo in tuta sicurezza, intesta anche nel senso delIl primo ad aprire in epoca Covid nel circuito(che raggruppa i maggiori comprensori di Veneto e Trentino), il centro fondo Pietro Scola di Falcade, sulle Dolomiti bellunesi, è ricoperto da oltre un metro di neve. Qui la scuola sciha battuto 3,5 km sui 10 km del circuito. «Gli ampi spazi delladie il naturale distanziamento tra i fondisti assicurano che non ci sarà contatto tra le persone - dice al Sole 24 Ore il presidente- Leal centro fondo sono comunque scaglionate nel corso della giornata. Il servizio di noleggio dell'attrezzatura rispetta le norme di sicurezza con sanificazione di sci e scarpe, e sarà posto all'esterno, sotto ad una tettoia per garantire l'areazione degli spazi. L'accesso alla biglietteria è contingentato a poche persone per permettere un afflusso sicuro».naturale e sci di fondo in sicurezza anche nel in, con 40 km di poste in località Malga San Giorgio e Bocca di Selva. Pronti a partire anche sull'Altopiano dei Sette Comuni nell'area di: sei i centri organizzati, con piste omologate Fisi, che arrivano a coprire 500 km di tracciati, in percorsi che si snodano tra pascoli e boschi. Sci di fondo da praticare in notturna anche sulle piste illuminate del, in comune di Lusiana (Vi).Sempre in Veneto, non poteva mancate Cortina dove sono aperte la scuola e le piste aldi: circa 70 km di piste, attualmente in parte agibili, che attraversano il Parco Naturale Dolomiti d'Ampezzo. Il Fiames è anche il punto di partenza del percorso Cortina-Dobbiaco e 2 km nel Parco Naturale Dolomiti d'Ampezzo sono dotati di illuminazione notturna.L’è un paradiso per tutti fondisti, anche per i meno esperti. E se aci sono tracciati per gli sci da fondo per tutti i livelli di preparazione, l'è un paradiso naturale con tracciati a quasi duemila metri. Anche alc'è la pista battuta per stile classico e skating, mentre sull'altopiano ditroviamo 7 km di piste. Ini circuiti sono pronti. Adisono mantenute 4 piste differenti da 3 a 15 km con diversi livelli di difficoltà. La pista da fondodei Molini-Lappago è lunga 16 km. La pista del sole al fondovalle dacompleta i centri del fondo dellediLa stagione del fondo prende il via anche in, ma al momento solo per i. A cominciare(Coumarial).Inci si può cimentare su oltre 20 chilometri di piste che si snodano ai piedi delle Grandes Jorasses. Gli itinerari partono dal villaggio di Planpincieux, snodandosi lungo l'intera Val Ferret e arrivando fino alla località di Lavachey.Con gli impianti di risalita chiusi «è partita la grande voglia di salire in montagna con ledi, quindi sci, ciaspole,da neve, ma anche a» spiega, presidente Cnsas del Cai altoatesino.Il Trentino Alto-Adige offre diverse opportunità per praticare scialpinismo: l’Altopiano deicon i suoi dolci pendii e stretti canali, Cima Larici, Cima Manderiolo e Monte Fior. Un valido aiuto lo offrono le eche segnano itinerari suggestivi.L’invito però rimane lo stesso: muoversi sulrichiede preparazione tecnica e fisica, perciò ile gli impiantisti lanciano un appello alla