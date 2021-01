Più camere, meno prodotti agricoli. In Veneto, critiche sulla riforma degli agriturismi

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 13:21

La legge in discussione prevede il raddoppio delle camere (fino a un massimo di 60) per agriturismo

La legge in discussione

Le proteste degli albergatori

n favore agli, una beffa per. La legge regionale del Veneto che prevede il raddoppio della capacità ricettiva dei primi ha spaccato il fronte turistico della regione con i secondi che ora chiedono spiegazioni.Il provvedimento, attualmente in fase di esame al Consiglio regionale, consentirebbe agli agriturismi dile camere a disposizioni dei propri ospiti (fino a un massimo di 60 stanze) e di abbassare la soglia diper potersi definire agriturismo (dal 65 al 50%). Inoltre, consentendo a queste attività di svolgere attività di, compreso asporto e delivery, la legge in discussione creerebbe una sostanzialedi queste attività al servizio offerto da un tradizionale pubblico esercizio. Insomma, una spinta alla liberalizzazione e alla concorrenza che, in un periodo difficile per ristoranti e alberghi, suona come una provocazione.«Una proposta simile in pieno covid equivale a scatenare unatra poveri, infierendo su chi, economicamente, sta subendo imaggiori», ha commentato deciso, presidente di. Al centro della questione, l’invasione di campo che si determinerebbe con l’estensione agli agriturismi di quelli che sono le caratteristiche dell’hotel vero e proprio. «Se gli agricoltori vogliono fare un albergo o un ristorante, nulla in contrario - aggiunge Michielli - Ma che facciano un albergo o un ristorante! Almeno ce la vedremmo finalmente sullo stesso, con le stesse. Di fatto con l’introduzione di queste modifiche, le attività agricole scivolano sempre più fuori dal proprio seminato, invadendo non solo il settore alberghiero, ma anche quello della ristorazione».