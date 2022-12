Ponti e festività 2023, ecco quando programmare una vacanza

Il 2023 si prospetta un anno ricco di ponti, da collegare alle festività: senza prendere ferie o utilizzando pochi giorni, sarà possibile organizzare gite, mini vacanze e viaggi. Nel 2023, infatti, ci saranno 10 giorni festivi infrasettimanali e 250 giorni lavorativi. Con 4 giorni di ferie sarà possibile avere fino a un mese di vacanza. Il primo ponte sarà quello della Befana: il 6 gennaio, infatti, cadrà di venerdì. Grazie al 25 aprile (Festa della Liberazione), che cade di martedì, prendendo lunedì il 24 di ferie, sarà possibile stare in vacanza 4 giorni.

Tre giorni di vacanza in occasione della Festa dei Lavoratori, il 1 maggio, che cade di lunedì. Il 2 giugno - Festa della Repubblica - arriva nel 2023 di venerdì: altri tre giorni senza prendere un giorno di ferie. Il 15 agosto (Ferragosto) regala, per chi non è in ferie, un bel ponte arrivando di martedì: con un solo giorno di ferie (lunedì 14 agosto), si potrà fare un mini viaggio di 4 giorni.

Si passa poi al primo novembre (il 1 novembre cade di mercoledì) e al Ponte dell'8 dicembre (che cade di venerdì). Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre) arrivano rispettivamente di lunedì e martedì. Con sabato e domenica 23 e 24 dicembre ecco altri 4 giorni di vacanza senza prendere ferie.

Quali saranno le date delle altre festività religiose e non?

La prima festività, dopo l'Epifania, sarà il Carnevale: il martedì grasso 2023 cade il 21 febbraio, mentre il Carnevale ambrosiano si festeggerà il venerdì 24 e sabato 25 febbraio. Pasqua e Pasquetta cadranno nel 2023 domenica e lunedì 9 e 10 aprile 2023.

Per quanto riguarda le principali feste patronali, sarà a Milano il ponte più lungo: nel 2023 il 7 dicembre cade di giovedì offrendo ai cittadini un lungo ponte di 4 giorni fino a domenica 10 senza giorni di ferie.

A Roma, invece, la festa patronale dei Santi Pietro e Paolo si celebrerà il 29 giugno che cadrà di giovedì, mentre a Napoli San Gennaro si festeggerà il 19 settembre: quest'anno la festività cadrà di martedì.

A Bari, poi, con un giorno di ferie si potrà allungare il ponte: prendendo il 7 dicembre, si potrà staccare dal lavoro fino al 10 dicembre.