Natale e regali enogastronomici: ecco tutti i vantaggi delle gift card

Pubblicato il 13 dicembre 2020 | 14:25

erperché non regalare un’? In questi ultimi mesi il business delle carte regalo sicuramente vive una fase di grande sviluppo e secondo uno studio dello scorso anno oltre la metà degli intervistati considera le Gift Card il regalo preferito in occasione delle festività. Una tendenza che è stata recepita da grandi strutture come The Fork che ha lanciato le proprie utilizzabili negli oltre 6mila ristoranti che accettano TheForkpay.

Ma anche i singoli ristoratori o gastronomie per incrementare il loro fatturato ed agevolare il passaparola stanno offrendo un servizio personalizzato con un buono articolato in diversi tagli per tutti i budget. Vediamo in breve alcune delle proposte sulla piazza di Torino, come esempio per tutta Italia.



Accanto a proposte consolidate come quelle del Ristorante Giudice, troviamo

Lo storico pastificio Muzzarelli che da oltre 70 anni propone agnolotti e ravioli di tradizione piemontese, oltre ad essere punto di appoggio per centinaia di ristoranti in Piemonte, propone le Gift card del valore di 15, 30 e 50 euro che possono essere acquistate in pastificio e utilizzate entro il 31 dicembre 2022. Chi le riceve come regalo potrà scegliere liberamente quale pasta mettere sotto l’albero, divertenti gli abetini verdi ripieni di ricotta e spinaci e le stelle di Natale con fonduta oppure i grandi classici. Non solo paste fresche, ma anche un’ampia scelta di prodotti della gastronomia per il pranzo di Natale e il menù di Capodanno.

Per gli appassionati del baccalà in tutte le sue declinazioni si può optare per le tre gift card del Bacalhau Osteria nel quartiere Vanchiglia, valide sino al 31 marzo 2021 da 45€ (un antipasto, un primo e un secondo) da 55€ (due antipasti, un primo, un secondo, un dolce) e una “libera” da definire con lo chef!

Per chi ama il pesce cucinato in modo semplice con un ottimo rapporto qualità/prezzo può regalare un’eperienza al Gufo nero di Collegno, un piacevole ristorante a conduzione famigliare.

Ed ancora Bricks con una gift card del valore di 45 euro da regalare ad una coppia di amici per un pasto presso di loro; Domenico Volgare, chef patron di Fuzion, consiglia di regalare l’esperienza del suo Classico Brunch. Scannabue Ristorante & Gastonomia nel quartiere San Salvario offre dei super buoni regalo con prezzi che vanno da 10 a 100 euro, chi li riceve può scegliere tra i prodotti disponibili in gastronomia & Vini, menù compresi ( per i menù buono regalo a partire da 40 euro ).



E per finire la carta regalo di Opera, Ingegno e creatività è dedicata a la Nuova merenda per trascorrere un pomeriggio speciale.



Quello del 2020 sarà certamente un Natale atipico e molti italiani dovranno anche fare i conti con le restrizioni degli spostamenti, altri probabilmente riusciranno a festeggiare a casa con i propri familiari. Per tutti ci sarà però la possibilità di fare die regali anche senza scambiarseli "fisicamente". Oltre alle porposte enogastronomiche che abbiamo proposto le gift card pososno davvero essere una soluzione. Basti ricordare che questa formula quest'anno è triplicatae coinvolge un po' tutte le tipologie di regali, si va dallo sportswear all’abbigliamento (Decathlon, Foot Locker, Zalando), dai prodotti per la casa (Carrefour, Ikea) ai videogiochi e all’intrattenimento (GameStop, Chili TV, Feltrinelli).