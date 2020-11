Ryanair facilita i viaggiatori, ecco la lista dei centri dove fare il test covid vicini alla partenza

Pubblicato il 27 novembre 2020 | 15:46

Ryanair predispone test rapidi

Tampone negativo per evitare quarantene

Tanti i laboratori presenti da nord a sud

Tutto in attesa di nuove disposizioni per Natale...

yanair non molla e anzi, rilancia . Per incentivare iha scommesso sulla voglia e necessità di raggiungere i propri famigliari a casa nonostante il periodo di difficoltà causato dal. “A casa per Natale”: è stata la promozione lanciata da Ryanair con voli da 4,99 euro, scaduta alla mezzanotte del 25 novembre. Ora invece ecco i centri sanitari per effettuare il test covid nelledell’aeroporto di partenza.Il risultato, da ottenere nelle 72 ore prima della partenza è infatti requisito per poter avere libero accesso in molti Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen senza dover effettuare laprevista per i viaggiatori.Sono diversi i laboratori presso i quali si potrà prenotare il. In particolar modo, il servizio è garantito nelle vicinanze degli scali di Bologna, Cagliari, Lamezia Terme, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Roma: qui ci sono vari centri dove è possibile fare il tampone e ottenere ilin tempi rapidi. Rimane però da vedere cosa cambierà da qui all’inizio delle festività , in tema di mobilità nazionale ed internazionale.Attualmente infatti l’Italia è divisa in zone caratterizzate dai colori giallo, arancione e rosso , per ciascuna dei quali sono previste particolari restrizioni. In questo momento gli spostamenti sono fortemente limitati alle situazioni di urgenza, lavoro o salute, e si resta ancora in attesa deldel prossimo 4 dicembre per scoprire se ci troveremo di fronte ad un allentamento delle misure di sicurezza. È possibile che, tra le altre ipotesi, sia attualmente al vaglio l’idea di permettere i ricongiungimenti familiari in occasione del Natale, ma non vi sono ancora certezze.