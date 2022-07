Le sale da gioco oggi: innovazione digitale, eventi e buona tavola

Da sempre i casinò attraggono ogni giorno numerosi visitatori, e sono una delle mete preferenziali di chi si trova a fare una vacanza dove hanno sede i palazzi storici del gioco, da Venezia a Sanremo, dalla Costa Azzurra alla Svizzera, solo per restare in Europa. Non solo giocatori provetti, dunque, ma anche semplici curiosi e turisti occasionali, desiderosi magari di vedere come funziona una slot machine o come lavora un croupier, o anche solo per poter dire agli amici “lì ci sono stato”.

Abxbay, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons La sede storica del Casinò di Venezia in notturna

Le aziende che gestiscono i casinò terrestri in Italia, cogliendo questo trend in espansione, hanno ben pensato di investire su un’offerta completa, capace di unire l’esperienza del gioco alla tradizione culinaria e al beverage, ma anche alla socialità di spettacoli e concerti, di meeting e serate tematiche, sempre e comunque all’interno di cornici da sogno.

Tutto questo senza dimenticare la prima mission di un casinò: il gioco, in tutte le sue varianti, dal poker ai dadi, dalle slot alle carte, fino alla roulette. Per utilizzare, per esteso, un termine ludico, si è dunque puntato sul rilancio dei luoghi terrestri di raccolta, che hanno vissuto difficili periodi di crisi con l’ingresso trionfante nel campo del comparto a distanza, prima, e con le chiusure forzate dal lockdown, poi.

La tendenza che si è delineata è del tutto particolare, a ben guardare.

Da pochi anni a questa parte si è aperta infatti per i casinò in loco anche la grande sfida dell’innovazione e dell'offerta a distanza, e sono nate piattaforme live che fanno capo agli operatori autorizzati, da quella del Casinò di Venezia a quella del Casinò di SanRemo, fino ai casino online Svizzeri e in particolare al limitrofo Casinò di Lugano, dopo la regolamentazione del settore disciplinata dalla legge federale, in vigore dal primo gennaio 2019.

A questa digitalizzazione è stato accompagnato però, come si è detto, un importante investimento sulla valorizzazione dei punti di forza di un casinò non replicabili da software, come lo sono appunto i palazzi storici, i ristoranti di lusso e gli affacci su viste mozzafiato.

AdmCom SRL, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Casinò di Campione by night

Quello che poteva sembrare uno svantaggio per i casinò terrestri si sta rivelando dunque un'opportunità di rilancio notevole, a quanto pare gradita anche agli ospiti e agli avventori, visto che la riapertura dei battenti post-lockdown del Casinò di Venezia ha generato il 13,65 per cento in più di incassi rispetto al periodo pre-Covid 2019, e lo stesso buon risultato ha ottenuto quello di Sanremo.

Dalle serate sotto le stelle al wedding day

L’offerta di gioco è chiaramente la prima fonte di guadagno per un’attività di casinò, ma, come si è detto, l’esperienza “a tutto tondo” è importante, e basta dare un’occhiata ai siti delle singole sale - anche qui sta la forza del multicanale - per vedere la varietà dell'offerta enogastronomica e di intrattenimento.

Partendo dalle location dei ristoranti, come il Roof Garden del Casinò di Sanremo, che, oltre ai suoi bistrot e ai bar collocati nella Sala Slot Machine, apre ai visitatori la possibilità di godere di una terrazza sotto le stelle, insieme ai prelibati piatti e a serate con ospiti nazionali e internazionali. Soltanto durante l’estate sono in programma spettacoli circensi e acrobatici, incontri letterari, serate musicali, dalla cover Band anni Sessanta Paipers all’esibizione, prevista il 10 settembre prossimo, del noto cantante Fausto Leali.

Anche le storiche sedi dei casinò di Venezia, Ca’ Vendramin Calergi e Ca’ Noghera, con i ristoranti Wagner e Marco Polo, uniscono eventi speciali a squisitezze enogastronomiche lagunari, ma anche fusioni tra cucina veneta e tradizionale, e soluzioni di qualità per momenti più fugaci, come la Prosciutteria. Non manca l’opportunità, per gli avventori in coppia, di prenotare cene romantiche personalizzate, con violinisti e pianisti di accompagnamento e cameriere riservato per l'occasione. Un vero e proprio esercizio di ristorazione di alto livello, a cui si unisce la disponibilità di un servizio catering per l'organizzazione di cerimonie e anche quella di scegliere un pacchetto Wedding per la celebrazione del proprio matrimonio a Palazzo Vendramin Calergi. Con tanto di ricevimento, a cura dell'Ufficio Eventi, all’interno dell’incantevole Giardino dell’Ala Bianca.

Anche l’offerta culinaria e di entertainment al casinò della vicina Svizzera non manca di sorprendere. Basti pensare che il Ristorante Elementi del Casinò di Lugano ha ottenuto una medaglia di bronzo su Tripadvisor come ristorante d'eccellenza della città, e ha vinto, nel 2020, l’ambito premio Traveller’s Choice, forte di un menù di pesce che spazia dal salmone esotico al rombo all’acqua pazza, fino allo sgombro carpionato. La connessione con la tradizione culinaria del territorio è forte e, tra i tanti eventi tematici dedicati al gioco, concerti e magic show, una delle recenti iniziative del casinò è stata dedicata proprio alla valorizzazione del food locale, grazie alla rassegna Sapori d’Autore, in collaborazione con la ticinese Vini&Distillati Delea.