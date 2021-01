Sardegna, un'altra estate di crisi? Gli albergatori: Regione assente, mancano regole

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 13:00

L

Sardegna in attesa di turisti

L'estate 2021 a forte rischio

Nessuna idee su come riprendere

Regione assente, nessun confronto

del turismo, trema e con lei tutta la regione dal momento che il settore storicamente traina l’economia locale. Trascorso un 2020 disastroso non solo per il drastico calo degli arrivi, ma anche per un’immagine “sporcata” dallesulle discoteche dei ricchi aperte e diventate presto focolai incandescenti. Glisardi dunque hanno l’umore nero: fanno i conti in tasca e trovano pochi spiccioli, alzano lo sguardo e invece che vedere il mare cristallino e le spiagge bianche pronte ad ospitare milioni di turisti per l’estate 2021, vedono ancora nero.«Il numero delle aziende in vendita sta diventando sempre più preoccupante, un terzo delle nostre strutture rischia di non riaprire più», spiega all’Unione Sarda,, presidente di Federalberghi Sardegna con 920 aziende associate e 1.100 posti letto a disposizione. E sul domani? «Aprile e maggio sono giàe ritengo che anche questa sarà un’annata sulla falsariga di quella dello scorso anno. Ci auguriamo che l’immunità di gregge possa essere raggiunta il prima possibile perché sarà dura avere anche quest’anno luglio econ le stesse percentuali del 2020».A fare rabbia è la mancanza ancora disu come rendere sicure le vacanze e gli spostamenti. Mancano, ad esempio,per l’ accesso ai , tema cruciale per la Sardegna e diventato un caso anche l’estate scorsa con il rimpallo delle responsabilità tradi partenza e Regioni di arrivo con quelle idee paradossali dei traghetti per appestati E manca, soprattutto, un deciso supporto della Regione. «Abbiamo inviato due richieste di incontro con il presidentee gli assessori del Turismo, Trasporti e Programmazione, ma sono cadute nel vuote», ha detto Nicola Palomba, vicepresidente di Confindustria Sardegna Meridionale. Un’preoccupante che non fa che scavare ancora più a fondo il buco nero in cui è caduto il settore.Intanto però qualcosa si muove. A Sud-Ovest, francesi,e svizzeri iniziano a prenotare testimoniando che la voglia dic’è con gli albergatori che puntano su questo sentimento e sulla diffusione del, con conseguente idea del passaporto sanitario a soffiare sul