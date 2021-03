La Sardegna fa rete per l’enoturismo tra vino, archeologia e cultura musicale

Pubblicato il 20 marzo 2021 | 10:29

40 aziende fanno sinergia per generare una nuova economia

Si stima una crescita del reddito

Enoturismo antidoto allo spopolamento

Nella rete tutte le zone di produzione

Tra vino e musica

A ogni territorio le sue peculiarità

guarda oltre la pandemia e punta, con forza, sull’ enoturismo . Succede non a parole ma nei fatti con un leader giovane dentro:, 87 anni (metà dei quali trascorsi al servizio del vino sardo), presidente della cantina cooperativa Santadi è pronto alla sfida della. È stata costituita ufficialmente la settimana scorsa davanti al notaio: 40 aziende fanno sinergia per generare una nuova economia e l’Università di Sassari benedice e accompagnerà il percorso.Si stima una crescita del reddito degli imprenditori aderenti dal 30 al 40%. Le imprese che si sono mosse hanno tutte alle spalle esperienze di, ma a cambiare la prospettiva è il desiderio di metterle insieme per valorizzare la proposta sarda ai winelover in una formula più organica e mirata. A individuare solide prospettive di sviluppo del comparto è stato, da subito, Carlo Marcetti, docente di Economia dell’ateneo di Sassari. Il professore, con l’operatrice turistica Anna Maria Fara, componente tecnico nel consiglio direttivo a 11 che breve eleggerà il presidente della Rete, all’enoturismo si dedica da tempo con studi e ricerche.«L’enoturismo - ha spiegato - è un antidoto allonelle. Possiamo parlare di un’integrazione del reddito che potrebbe oscillare dal 25 al 30%». Marcetti invita a riflettere sul legame intimo tra territori, ognuno dei quali ha peculiarità da offrire a diversiNella rete ci sono tutte le zone di produzione: le cantine dellao l’con il suo ambiente incontaminato. La rete farà brillare anche, dove le distese di vigne della cantina Sardus Pater si stagliano a poca distanza dalle testimonianze di un passato misterioso.«Per le caratteristiche delle vigne è come se bevessimo il vino nuragico», dice il presidenteGli appassionati dopo ladi un Carignano in purezza e dei prodotti locali potranno visitare il tophet fenicio e ilNel Mandrolisai, dove il vino fa rima anche con) l’offerta è indirizzata anche ai musicofili. «L’ascolto di musica può cambiare la percezione gustativa di ciò che si mangia e si beve, così come la degustazione di un vino dipende molto dal contesto nel quale viene servito e dall’atmosfera più o meno coinvolgente che viene a crearsi», spiega Salvatore Corona uno dei soci della cantina Bingiaters (Ortueri) e organizzatore del festival estivo Lollore Blues.Ogni territorio ha qualcosa di unico da offrire ala partire dagli oltre 100 vitigni autoctoni. Ogni cantina, dalla più piccola alla più grande, potrà dare il suo contributo allodi unin cui il filo conduttore è rappresentato dal vino.La Sardegna intende insomma promuovere leedpresenti in tutti terroir viticoli regionali, nessuno escluso. Questo significa due cose: fare impresa e non avere paura. Il futuro si scrive oggi.