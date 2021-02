Tassa di soggiorno non versata? Il Comune può rivalersi sull'albergo addebitando una sanzione

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 11:49

L'albergo è agente contabile

Albergo da sempre soggetto a responsabilità

gestori deglicontinuano ad essere agenti contabili. Cosa significa? Che il Comune dove sorge la struttura può rivolgersi alla stessa pretendendo il versamento del tributo qualora questo non dovesse risultare con una penale del 30% per via dell’ex articolo 13, Dlgs 471/1997. A loro volta i gestori hanno il diritto di rivalsa dell’nei confronti del turista, che è tenuto a pagarla.Il regolamento è entrato in vigore con l’emanazione dell’articolo 180 del Dl 34/2020. Le disquisizioni e polemiche su questo aspetto non sono mancate soprattutto in chiave penale. Prima di questa novità infatti il gestore era considerato assolutamente estraneo al rapporto d’imposta che sussisteva solo ed esclusivamente traFormalmente l’albergo era solo un “ausiliario” in quanto incassava l’imposta ma solo per versarla al Comune, ma era piuttosto chiaro che già in quel momento il suo ruolo era di “agente contabile” anche per via di responsabilità come il dannoo ilnel caso in cui l’imposta non arrivasse nelle casse comunali.Anche su questo aspetto il dibattito si è acceso . La sezioneha escluso il reato di peculato e la Suprema corta ha detto che non opera la depenalizzazione, con riferimento acommesse in passato, poiché si è modificata radicalmente la struttura della fattispecie di illecito.Ma sulla qualifica dila Corte dei conti, prima della Sicilia e poi della Toscana, ha ritenuto che nulla sarebbe cambiato in quanto alla responsabilità erariale del gestore. Questo significa che l’albergatore è ancora tenuto a incassare l’imposta dal turista e versarla nelle casse comunali e non può dunque essere consideratod’, mad’imposta.Cosa cambia? Che il responsabile è per definizione co-obbligato in solido con il, il sostituto invece lo diventa solo a fronte di previsioni espresse. E ancora: la rivalsa verso il contribuente è obbligatoria nel rapporto di sostituzione, soloinvece nel caso del responsabile.