Dati da brivido per il terziario bergamasco: il turismo rischia di perdere il 24% dei lavoratori

Pubblicato il 15 maggio 2021 | 10:38

Il turismo bergamasco rischia di perdere il 24% degli addetti

Nel turismo la situazione più nera

Recupero dei ricavi nel 2023

Si stimano licenziamenti di circa 2.500 lavoratori nel comparto turismo

Un terzo delle imprese non riaprirà

Alloggio e ristorazione fanno peggio perfino dei primi tre mesi del 2020

Occorre sperare nei vaccini e nella fine delle restrizioni

’estate si sta avvicinando a grandi passi e, mentre(con solo la Valle d’Aosta in arancione): sono ancoraper avviare, finalmente, la ripartenza,. Il morale degli operatori del settore è dunque nero anche perché i numeri che denotano la situazione sono da brivido:, ad esempio, secondo i dati, diffusi da un lato dalla congiuntura camerale e dall’altro da Ascom Bergamo (a fronte della ricerca Clima di fiducia e congiuntura economica delle imprese del terziario Bergamo)e in generale un terzo delle imprese potrebbe non riaprire.o con il clima di fiducia delle imprese turistiche bergamasche è sotto i tacchi, con un indice del 12% addirittura in peggioramento all’11% entro fine anno.Più in generale il clima di fiducia nell’economia italiana delle imprese bergamasche del terziario è a quota 20%, in leggero aumento (+1%) rispetto al secondo semestre 2020 e nettamente sopra il dato nazionale che è al 13%.Solo con i vaccini si arriverà entro fine anno al 25%, ma la strada per arrivare al clima pre-pandemia (42-52%) è davvero lunga.. I ricavi segnano, infatti, un indice al 31%, (+ 5% rispetto al secondo semestre 2020 e + 8% rispetto al dato nazionale) in crescita entro la fine dell’anno al 36%.E poi c’è la, una volta tolto il blocco. Le imprese bergamasche del terziario prevedono di perdere in media il 17% della forza lavoro. L’impatto sarà più contenuto nel commercio (-15%) e nei servizi (-11%)., circa 6mila nel commercio e, al netto dei lavoratori pubblici e dei servizi alle persone, di circa altre 3mila persone nei servizi.Senza, naturalmente, dimenticare le possibili chiusure., con un rischio di, pari a 7.580 imprese, e circa 10mila persone tra titolari e coadiuvanti.Nonostante ciò, una piccola speranza è stata data dal segno comunque positivo sui primi tre mesi dell’anno per il fatturato delle imprese con almeno 3 addetti dei servizi (+2,5%) e del commercio al dettaglio (+3,5%). Ma se guardiamo il comparto più colpito dalla pandemia (turismo e ristorazione, appunto) è un disastro:).Anche i servizi alla persona risultano ancora distanti dai valori del 2019 (-20% circa), mentre i servizi alle imprese e il commercio all’ingrosso stanno mostrando una buona capacità di recupero, con un divario inferiore al 5% rispetto al 2019. Si salva il commercio alimentare, mentre quello non alimentare segna -20% il fatturato sul 2019.In generale, però, la Bergamo del terziario ha comunque performato meglio della Lombardia (fatturato commercio +3,5% contro -1,6% regionale, fatturato servizi +2,5% rispetto a -1,8% della Lombardia).Per, presidente della Camera di Commercio di Bergamo: «e la fine delle restrizioni ai movimenti delle persone». D’accordo anche il presidente di Ascom Bergamo:di azione e quindi della mobilità potrà dare fiato al turismo e, indirettamente, al commercio».