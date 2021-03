Turismo in Paesi aperti? Il Viminale conferma l’ok anche per chi parte da zone rosse

Pubblicato il 20 marzo 2021 | 10:04

Gli spostamenti per recarsi in paesi esteri aperti e fruibili per turismo sono consentiti anche nelle zone soggette a restrizioni

I paesi aperti e “fruibili”

La conferma del Viminale

liper recarsi inpersono consentiti anche nelle. Il Ministero dell’Interno ha, infatti, risposto positivamente a un interpello rivolto da, l’Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del Tour Operating in Italia, circa la possibilità di consentire, nelle zone ad oggi soggette a restrizioni, lo spostamento di viaggiatori che intendano recarsi in un Paese estero aperto e “fruibile” per turismo.Come noto, ad oggi è consentito viaggiare per motivi di turismo verso iinclusi2 marzo 2021, che regola anche gli spostamenti da e per l’Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole FaerOer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira ), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.Fino ad ora, però, non c’era chiarezza su come la normativa che consente diin un Paese dell’area Ue/Schengen potesse conciliarsi con le misure restrittive adottate sul territorio nazionale, ovvero con le note misure articolate in base alledi(es. zona arancione, rossa).Astoi ha quindi ottenuto dal Ministero dell’Interno la conferma che talisono possibili anche nelle zone ad oggi soggette a limitazioni per raggiungere l’aeroporto e imbarcarsi per queste destinazioni.