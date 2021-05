Voli per il Sud mai così economici. Prezzi dei biglietti giù del 40%

Pubblicato il 25 maggio 2021 | 12:22

Estate di voli low cost

Covid e strategie tra le motivazioni

La ricerca: Milano-Cagliari col ribasso maggiore

Come sono cambiate le tariffe

Attenzione però, prezzi pronti a schizzare su

, viaggiare quest’estate non sarà così semplice, ma potrebbe essere molto. Volare d’estate dagli(Linate, Malpensa, Bergamo-Orio al Serio) verso ilnon solo costerà meno della media degli ultimi anni, ma sarà addiritturaquando, a detta degli addetti ai lavori, i prezzi avrebbero toccato il loro minimo storico dato che la pandemia era ancora freschissima. Per l’estate 2021 i ribassi verso alcune località si avvicinano alL’effetto è sempre quello legato alche ha favorito il low cost , ma è anche la conseguenza delle nuove strategie di tutte le compagnie sui tre aeroporti lombardi dopo il coronavirus, come l’avvio delle operazioni al «» per Wizz Air e Volotea. E per chi ha pochi spiccioli, ma non può rinunciare ad una vacanza rilassante dopo i numerosiconviene approfittarne perché secondo il capo di Ryanair e a quello della Iata, la principale associazione internazionale delle compagnie aeree,A confermarlo è l’analisi del Corriere della Sera su nove rotte - tutte in partenza dai tre scali lombardi - verso altrettante destinazioni turistiche del Meridione. Il Corriere, per fare un confronto il più attendibile possibile, ha considerato iLe tariffe sono state controllate alla stessa distanza temporale dalla partenza (terza settimana di maggio). Per un migliore confronto tra le compagnie, poi, è stato considerato anche l’extra del trolley a mano incluso nel biglietto per compagnie come Alitalia, ma non per le low cost come Ryanair e Wizz Air.Il calo maggiore nel periodo si è verificato sulla rotta: con una tariffa - andata e ritorno - attorno a 85,2 euro (considerando tutti i vettori che operano: Alitalia, Wizz Air, Ryanair , easyJet) è più conveniente del 39,1%. In questo prezzo, va precisato, si va dai 42 euro (trolley in cabina incluso) di Wizz Air, da Malpensa, ai 184 euro di Alitalia, dove va anche precisato che per effetto delle regole sulla continuità territoriale il biglietto include anche il bagaglio in stiva e il cambio gratuito del volo.Anche raggiungerecosterà meno di un’estate fa (-37,5%) dove complici i collegamenti da Linate anche di easyJet la tariffa media generale è di 63,6 euro. Idem perdove la concorrenza di cinque compagnie sui tre scali lombardi porta il costo medio del biglietto a 66,1 euro, in calo del 34,5% rispetto allo stesso periodo equivalente del 2020. Decremento a doppia cifra (-17,6%) anche sulla direttriceMa un po’ tutte le mete hanno il, che perché nei sistemi di prenotazione non sono stati caricati ancora tutti i voli annunciati. E così il biglietto andata/ritorno versoha un costo di 102-104 euro (con una riduzione rispetto al 2020 di meno del 5%), quello per Bari si aggira attorno ai 55 euro (-7,2%), mentre le tratte per Brindisi e Napoli ne richiedono 65-66.Ma in tempi in cui vige la precarietà anche le rotte non fanno eccezione e bisogna dunque considerare due aspetti. Uno: le. Se, per esempio, su una destinazione e in quello specifico volo prenotano diverse famiglie il costo lieviterà velocemente perché i sedili vengono venduti di più. Due: ad ora. Su alcune rotte, secondo gli esperti, sono stati messi in vendita troppi sedili. Qualche frequenza potrebbe saltare per la mancanza di un numero sufficiente di passeggeri.