Zaia alla stretta anti-movida: stop del consumo al bancone dalle 15 alle 18

Dal 10 febbraio, in Veneto, lo spritz al bar si beve solo da seduti

I contenuti dell'ordinanza

Il malcontento di comuni ed esercenti

Il caso Navigli

A finire nel mirino, all’indomani del passaggio della Lombardia a zona gialla

essunaper ristoranti e bar appena riaperti, il presidente della Regione Venetoci è andato piano ma ha dato un segnale: stop all’attività dial banco dalle 15 alle 18. Per chi volesse farsi unopomeridiano, obbligo di sedersi.Con unaregionale in vigore dal 10 febbraio al 5 marzo, Zaia punta a mettere un freno allae regolarizzare l’afflusso di persone verso i locali. Si tratta di una norma molto simile a quella adottata nel vicinodove lo stop alle consumazioni in piedi è attivo dalle ore 11, ma meno rigida – sebbene contenga diverse sottolineature di carattere sanitario.Ribaditi l’obbligo disia in piedi che seduti «salvo che per il tempo necessario alla consumazione di cibo e bevande», l’obbligatorietà di esporre all’esterno del locale ilmassimo di persone ammesse, il rispetto delinterpersonale di un metro. Vietato anche il consumo dei prodotti d’nelle immediate vicinanze del locale.Nell’ordinanza, viene anche sottolineato quanto già contenuto nelche vale per l’intero Paese, ossia che idispongono della facoltà di chiudere piazze e singole vie al pubblico nel momento in cui constatino il rischio assembramenti.Misure e rilievi che alimentano idi sindaci e pubblici esercenti. Per i primi, il rischio è quello di uno scarica barile in termini di. A loro, infatti, sarebbe demandato il compito di mettere in atto misure impopolari su base discrezionale (un fattore che ha portato nelle settimane precedenti a restrizioni più o meno serrate, ma sicuramente disomogenee). Per i pubblici esercenti, invece, rimane il tema dellaal di fuori del locale. Tanto più se il rischio è quello di incorrere in multe che vanno dai 400 ai tremila euro., sono stati imilanesi, troppo spesso fuori controllo sin dal primo sblocco della scorsa primavera. I residenti che abitano attorno ci provano sempre a farsi sentire soprattutto con chi dovrebbe effettuare i, ma ricevono sempre picche. Ma sono gli stessia richiedere controlli: «Invochiamo controlli più duri: le voci tra di noi girano e nessuno racconta di aver preso multe. Per questo molti accettano il rischio – aveva detto al Corriere della Sera, che oltre a gestire il Movida sul naviglio Pavese, è il referente di Epam della zona - molti fanno asporto senza averne la licenza e questo non è successo solo nel weekend, ma accadeva anche nelle ultime settimane in zona arancione».