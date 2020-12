Napoli, coniugi criminali finti poveri avevano il reddito di cittadinanza

Pubblicato il 28 dicembre 2020 | 11:13

170mila euro nascosti in casa, i due coniugi ricevevano il reddito di cittadinanza





n altro caso del risvolto negativo del reddito di cittadinanza . Siamo a Cercola (). Una coppia di(denunciata dalla Guardia di Finanza) teneva in casa, tra cassetti e armadinascosti. E questa stessa coppia, di "" percepiva il reddito ideato da. Casi di questo genere ( non i primi ) portano necessariamente a pensare che qualcosa non stia funzionando come dovrebbe: mentre infatti migliaia di famiglie di "" vivono sulle spalle di tutti gli italiani,, baristi enon lavorano (non perché non vogliano, ma perché non possono, per decreto) e in cambio percepiscono una- laal massimo, quando va bene (visti i ritardi costanti dell'già a cominciare dal primo lockdown.Questo caso nel napoletano è l'ennesimo. I due coniugi formalmente non percepivano alcuna entrata, erano "nullatenenti" e per questo ricevevano il. Ma la casa è stata trovata letteralmente: mazzette di banconote nei cassetti, negli armadi, tra i vestiti. Qui, che si aggiungono aiche le forze dell'ordine hanno trovato loro addosso, tanto da far "scattare" ladell'abitazione. I due coniugi sono quindi stati denunciati.Sono incappati in una pattuglia del Gruppo di Nola, impegnata in un. I militari, dopo aver verificato le generalità dei due, hanno ispezionato l'. È così che sono state trovate decine di: due chili in totale, di. Oltre a questi, anche una borsa piena di soldi: 47mila euro, per i quali la coppia non ha fornito alcuna spiegazione. Il naturale passo successivo è stata la perquisizione dell'abitazione. Qui gli altri soldi: oltre 100mila euro, tutti in contanti, tuttiLa provenienza di questi soldi non è ancora chiara, ma è probabile venga proprio dalle sigarette. Non a caso, infatti, marito e moglie, entrambi, hanno dei precedenti per contrabbando. A seguito della mancata spiegazione da parte della coppia, è scattata subito la denuncia per. In seguito a questa si è scoperto anche che entrambi percepivano il reddito di cittadinanza: così, immediata è stata lae l'avvio delle procedure necessarie aindebitamente erogati. Circa