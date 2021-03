Controlli nei bar degli ospedali. Irregolare uno su tre, 10 le denunce

Pubblicato il 02 marzo 2021 | 10:17

I

Sono state 382 i controlli e 132 i casi di irregolarità

Oltre 380 controlli e 132 irregolarità

Gravi inadempienze anti-Covid

200 kg di prodotto sequestrato

n unsu 3 all'interno degliitaliani sono state riscontrate. È quanto hanno accertato i Carabinieri delin una serie di ispezioni nelle strutture sia pubbliche sia private per verificare la sicurezza di cibi e bevande in vendita e il rispetto delle normative anti Covid.hanno riguardato 382 tra bar e servizi di ristoro e in 132 casi sono state individuate. Dieci persone sono state denunciate per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e per violazioni della sicurezza dei luoghi di lavoro. Sono 128, invece, le sanzioni amministrative, per complessivi 125mila euro.Tra le irregolarità accertate dai Carabinieri dei Nas, spiega una nota, vi è anche l'inosservanza delle misure diepidemico. «In particolare, in 17 episodi è stata rilevata la mancata attuazione di attività preventive alla diffusione del Covid-19, quali l'apposizione diindicativi del numero massimo di avventori ammessi nei bar e delle norme di comportamento degli utenti, della presenza di gelnonché la mancata esecuzione della pulizia e sanificazione dei locali, irregolarità accertate presso esercizi commerciali di vari nosocomi pubblici e privati».I bar inadempienti sorgono nelle strutture ospedaliere di Catanzaro, Paola (CS), Cosenza, San Severo (FG), Sassari, Macomer (NU), Olbia, Narni (TR), Legnago (VR) e Novara. Nei casi più gravi è stato constatato ildi clienti nell'esercizio, come accertato a Pietra Ligure (SV) e gravi inadempienze alle restrizioni in materia di contenimento, con l'adozione di provvedimenti sospensivi dell'attività dinei confronti di due bar interni agli ospedali di Cefalù (PA) e Licata (AG).Ulteriori sanzioni, continua la nota, sono state contestate per la carenza igienica degli ambienti di preparazione e vendita degli, la mancata indicazione agli utenti degli allergeni presenti negli alimenti offerti in vendita, particolarmente rischioso in casi di soggetti sensibili e a rischio, e l'assenza di tracciabilità dei prodotti.«Alcune situazioni rilevate dai Carabinieri Nas hanno evidenziato alimenti in stato di alterazione, invasi dae scaduti di validità, ma anche locali mantenuti conpregressa e servizi igienici con rubinetteria e sanitari ossidati e con presenza di stratificazione di calcare. In tale contesto sono stati disposti dall'Autorità amministrativa ulteriori due provvedimenti di sospensione dell'attività presso presidi ospedalieri di Tricase (LE) e Tricarico (MT), a causa di gravi inadeguatezze strutturali e igienico-sanitarie ed eseguito ildi oltre 5.500 confezioni e 200 kg di prodotti alimentari irregolari».