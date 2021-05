Pubblicato il 28 maggio 2021 | 15:11

Fanghi nocivi in agricoltura, in Lombardia scattanoi sequestri

Dalle interecettazioni ai sequestri, al centro della vicenda la Wte di Brescia

I risvolti politici della vicenda: chi doveva controllare?

utti, ma proprio tutti,La domanda è più che legittima dopo l'inchiesta della magistratura di Brescia sulloTutto è nato dagli esposti presentati dai cittadini e a seguito delle indagini svolte Carabinieri Forestali, i quali hanno scoperto che per due anni,«Ogni tanto ci penso eh ...Sono stato consapevolmente un delinquente». Questa una delle tanteregistrate fra il geologo. Lasciano basiti i toni delle telefonate intercettate e contenute nelle 204 pagine dell'ordinanza. «Per il bene dell'azienda, non abbiamo pudore. La terra è polverizzata - si legge in un'altra intercettazione - ed è diventata bianca. Il mais fa schifo perchè utilizziamo quella roba lì».Ilha disposto ilalla Wte di Giuseppe Giustacchini e, in misura minore, ai contoterzisti pagati fino a 100mila euro al mese per spargere veleni sui campi di Lombardia, Veneto e Piemonte. L'azienda avrebbe contato anche sull'. Nel suo ruolo quest'ultimo. Il titolare della ditta bresciana si è fatto sentire tramite il suo avvocato, ricordando che i processi si fanno anzitutto nelle aule dei tribunali, che la sua ditta di fatto non riaprirà più a causa del sequestro di tutte le attivita e che alcuni dipendenti sarebbero stati minacciati di morte.Fin qui la vicenda giudiziaria, che vede complessivamente 15 indagati.Non solo perché in Regione Lombardia e in Parlamento i. Ma anche perché vi sono coinvolti rappresentanti delle istituzioni che dovrebbero controllare lo smaltimento dei rifiuti, a norma di legge, e la sicurezza dei prodotti alimentari che giungono sulle nostre tavole. Se ne parlerà ancora e a lungo.Due affermazioni su tutte meritano però attenzione. La prima è quella dell'il quale ha ricordato che in 167 comuni lombardi anche quest'anno è vietato lo spandimento dei fanghi di depurazione per uso agronomico. «Qualcuno deve pur coltivare i campi - ha dichiarato Rolfi - utilizzando concimi naturali e il vecchio, mai dimenticato letame prodotto nelle stalle. Insomma, bisogna cambiare le norme per agevolare l'uso di sostanza organica e favorire la svolta green». La seconda affermazione, più esplicita e dura è del: «Criminali che hanno messo a rischio la salute di migliaia di persone».