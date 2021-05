Torino, chiusi tre locali: trovati clienti assembrati ai tavoli interni

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 15:10

Il blitz dei Carabinieri

150 persone stipate nel dehors

hiusi tre pubblici esercizi a Torino durante i controlli anti-Covid eseguiti dai carabinieri. In tutti i casi, è stato sanzionato il titolare dell'esercizio pubblico. Gravi le violazioni riscontrate: dall'eccesso di assembramento al mancato rispetto del decreto del 26 aprile che, in zona gialla, permette solo la consumazione all'esterno.In particolare, in un pub dell'hinterland torinese, i militari hanno trovato 150 persone assembrate nel piccolo dehor. A Beinasco e Orbassano, in altri due bar, erano presenti clienti seduti ai tavoli all'interno, in violazione delle norme anti Covid.