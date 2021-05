Condorelli denuncia il pizzo: 40 in manette per estorsione

Pubblicato il 04 maggio 2021 | 17:27

D

La denuncia di Condorelli è stata la svolta per l'operazione che ha portato agli arresti di 40 persone

Dalle minacce alla denuncia di Condorelli

Condorelli è un'azienda dolciaria siciliana famosa per i suoi torroncini

Infiltrazioni diffuse in comparti diversi

Ristorazione e ospitalità a rischio: i dati del Cerved

opo anni di minacce e richieste di denaro da parte delle cosche del pizzo legate al clan Santapaola-Ercolano,. E da questo noche ha portato all’arresto di 40 persone, dieci delle quali ai domiciliari tra Catania, Siracusa, Cosenza e Bologna.L’inchiesta, avviata nell’ottobre del 2017 grazie alle dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia aveva già messo gli inquirenti sulle tracce del clan. Ma. L’azienda, famosa in tutto il mondo per le sue produzioni dolciarie tipiche siciliane come i torroncini,Il tutto accompagnato da una bottiglia incendiaria. Un tentativo di estorsione al quale, attuale guida dell’azienda,che a quel punto avevano già intercettato due affiliati al clan in cui si parlava proprio del rischio di estorcere denaro a una figura (e una realtà imprenditoriale) così in vista. Tanto che le minacce si erano fermate là. Ma tanto è bastato per scoperchiare un groviglio di interessi criminali che ruotavano attorno al narcotraffico oltre che all’estorsione.Condorelli, infatti,L’operazione del comando dei carabinieri di Catania ha fatto emergere «una situazione di grave inquinamento mafioso del tessuto economico locale, come dimostra l’individuazione di diversi imprenditori che consapevolmente favorivano le illecite attività del clan». Secondo le accuse ile gestire eventuali «problemi» con i creditori versando ai vertici della cosca una percentuale degli utili di impresa e consentendo loro di concludere affari. E ancora,di diamanti, orologi e gioielli, senza rendicontazione fiscale, permettendogli di riciclare denaro “sporco”».Episodi che confermano A ribadirlo, erano stati anche i dati del Cerved - specializzato nell’analisi del rischio delle imprese – pubblicati a fine gennaio e che disegnavano uno scenario da allarme rosso: 9.921 aziende hanno cambiato titolare in Italia dal 28 febbraio al 15 ottobre 2020;Secondo l’agenzia di informazioni commerciali e di rating sarebbero circa 10mila i ristoranti esposti a rischio di usura o riciclaggio, quasi 2mila gli alberghi e 1.800 le agenzie di viaggio.E se i numeri di oggi sono già preoccupanti,: un quinto delle 723mila società di capitali attive in Italia sono a rischio default e la crisi di liquidità - tra i primissimi problemi - fa gola a chi ha invece molto denaro contante da ripulire.