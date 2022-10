Listeria, ritirato un lotto del Gorgonzola Dolce Dop a marchio Pascoli italiani

Nuovo allarme per possibile presenza di listeria monocytogenes in un lotto del Gorgonzola Dolce Dop di marchio Pascoli italiani. Il Caseificio Gelmini Carlo, con sede a Besate (Mi), come si apprende sul sito del Ministero della Salute, ha disposto il richiamo dal mercato del lotto 218246252, venduto in confezione da 300 grammi nei negozi Eurospin, per rischio microbiologico - si legge su Ansa.

Non consumare il prodotto

La raccomandazione è di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso. Il nuovo ritiro per listeria segue quelli avvenuti nelle settimane scorse che hanno riguardato alcuni lotti di wurstel, tramezzini e pancakes.

Il batterio

Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio che può essere presente nel suolo, nell'acqua e nella vegetazione e può contaminare diversi alimenti come, latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati. La principale via di trasmissione per l'uomo è quella alimentare. La gravità dei sintomi va da forme simil-influenzali o gastroenteriche, accompagnate a volte da febbre elevata fino a forme setticemiche, meningiti o aborto che possono verificarsi nei soggetti debilitati o immunodepressi. La listeria resiste molto bene alle basse temperature e all'essiccamento mentre è molto sensibile alle usuali temperature di cottura domestica degli alimenti. Per questo il Ministero «invita i consumatori a prestare massima attenzione alle corrette modalità di conservazione, preparazione e consumo degli alimenti, nel caso specifico dei würstel», che normalmente comportano la cottura prima del consumo.