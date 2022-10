Chiudono un occhio sulla listeria nella carne, arrestati due veterinari a Cremona

Chiudevano un occhio, magari anche due: così due persone sono state arrestate dai carabinieri del Nas di Cremona i quali hanno eseguito anche dieci perquisizioni in aziende private e uffici nell'ambito dell'operazione “Officium”, incentrata su casi di corruzione per “chiudere un occhio”, appunto di fronte a irregolarità in stabilimenti di macellazione e di lavorazione di prodotti lattiero caseari. Trai casi più rilevanti anche la mancata segnalazione della positività alla listeria riscontrata in carni lavorate in un importante stabilimento di macellazione del Cremasco.

Padre e figlio, veterinari, coprivano le irregolarità nei macelli



Padre e viglio arrestati

Gli arrestati, padre e figlio, rispettivamente direttore di un distretto veterinario e veterinario libero professionista, consulente di numerose aziende sottoposte al controllo del padre.

Le minacce

L'inchiesta è nata dalla denuncia di una veterinaria pubblico ufficiale che aveva segnalato le irregolarità ed era stata minacciata dal titolare di un'azienda. Il direttore, secondo l'accusa, informato dal figlio, assicurava "copertura totale" ai privati omettendo di prendere provvedimenti.