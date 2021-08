Cioccolato di Modica, scattano i sequestri per uso improprio del marchio Igp

Carabinieri in difesa del Cioccolato di Modica Igp e delle denominazioni protette siciliane. A Catania, i reparti del Comando per la Tutela Agroalimentare hanno portato a termine l’operazione Origine al fine di «proteggere i produttori, che seguono rigorosamente i disciplinari di produzione regolamentati a livello europeo, e i consumatori, in relazione alle loro scelte di acquisto di prodotti di qualità».

Il cioccolato di Modica

A Catania, sequestrate 800 bottiglie di birra con denominazione non autorizzata

Gli interventi delle forze dell’ordine si sono concentrati nella provincia di Catania dove sono state condotte numerose ispezioni ad aziende produttrici. A farne le spese, in particolare, un’azienda dedita alla produzione e commercializzazione di birra che aveva evocato, in etichetta, la denominazione Cioccolato di Modica Igp senza averne l’autorizzazione. Un fatto che ha portato al sequestro di 800 bottiglie di birra per un valore complessivo di 3.200 euro e a una sanzione da 4mila euro.

Altri prodotti a rischio: «Contrafazzioni e simili, tumore da estirpare»

Sempre nella provincia di Catania, poi, altre aziende sono finite nel mirino dei carabinieri per aver indebitamente utilizzato le denominazioni protette: Fico d’India di San Cono Dop, Provola dei Nebrodi Dop e Fico d’India dell’Etna Dop. «Quello della contraffazione, della evocazione e imitazione dei prodotti Dop e Igp, è un autentico tumore - ha dichiarato Nino Scivoletto, direttore del Consorzio del Cioccolato di Modica Igp - che occorre estirpare con il contributo di tutte le istituzioni preposte, la collaborazione attiva degli organi di informazione con particolare riferimento al servizio pubblico radio televisivo e la scelta consapevole di consumatori sempre più orientata all’acquisto di prodotti certificati».

Nino Scivoletto, direttore del Consorzio del Cioccolato di Modica Igp

Codici e tecnologia in difesa del Cioccolato di Modica Igp

Fra i prodotti più presi di mira c’è il cioccolato di Modica Igp. E questo nonostante sia il primo e unico prodotto dotato di passaporto digitale, strumento introdotto da Csqa e Poligrafico e Zecca dello Stato, in collaborazione con Fondazione Qualivita, per tutelare produttori e consumatori, assicurando una corretta tracciabilità del prodotto. «Faccio appello a tutte le aziende che intendono impiegare il cioccolato di Modica Igp, quale ingrediente, a seguire le indicazioni previste dalla normativa comunitaria, richiedendo al competente ministero delle Politiche Agricole la relativa autorizzazione e alle aziende certificate il relativo prodotto, seguendo, da ultimo, l’esempio della Sammontana che ha immesso in commercio il Cornetto 5Stelle con Cioccolato di Modica Igp», ha affermato il sindaco della città siciliana, Ignazio Abbate.