Primitivo di Manduria, quanti falsi! Il Consorzio di tutela blocca tutto

Pubblicato il 11 dicembre 2020 | 12:26

Il Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria blocca i falsi

Grave danno alle nostre esportazioni

I numeri del Primitivo di Manduria

17 milioni di litri;

22,7 milioni di bottiglie;

fatturato di oltre 147,5 milioni di euro

rosegue senza sosta la battaglia del Consorzio di tutela delper la difesa del consumatore contro inganni e frodi.Nel 2020 sono stati bloccati tre marchi ingannevoli in Italia, uno ine uno in. Quest’anno, inoltre, è stata sospesa la commercializzazione in Europa di cinque marchi depositati presso l’(l'invalidity division dell'Ufficio dell'per la Proprietà intellettuale).È davvero un giro del mondo, e soprattutto nel mondo dellee delle evocazioni, quello che il Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria ha compiuto dal 2016 nell'ambito delle attività di controllo della denominazione della. Il risultato è reso esplicito da una cinquantina di azioni di contrasto, di cui risultano 35 le battaglie vinte (le altre sono ancora in corso).Il presidente del Consorzioha spiegato: «Gli interventi che abbiamo messo in atto rientrano nell’attività di tutela e vigilanza, ruoli che ci spettano con il riconoscimento. I marchi contraffatti costituiscono un grave pregiudizio all'incremento delle nostree, conseguentemente, un danno palese anche per i nostri produttori».

Aziende socie

57 e oltre 1500 viticoltori



Areale di produzione

18 comuni (15 nella provincia di Taranto, tre in quella di Brindisi)



Il Primitivo di Manduria è presente in tutto il mondo