Arriva "Io non so di tappo", il sito per stappare un vino senza sorprese

Il sito è uno strumento utile per battere la paura del difetto di tappo

Ogni giorno nel mondo1 milione di bottiglie di vino gettate per difetto di tappo

Le Prugne della California

uesto vino sa di!”. Con questaogni giorno nel mondo 1 milione didi vino vengono. Per evitare brutte sorprese quando si apre un vino,lancia www.iononsoditappo.it , completamente rinnovato e ancora più ricco diNel sito è possibilepere tipo di. Una nuova sezione dedicata ai vini del mese forniràdiper chi vuole scoprire nuovi prodotti senza ansie.Va detto, infatti, che per gli appassionati di vino ildiè una delle paure più ricorrenti prima di acquistare una bottiglia.Ogni giornodi vino nel mondo vengonoperché hanno il difetto di tappo. 360 milioni ogni anno su 12 miliardi di bottiglie tappate.Ildinei vini chiusi condi, infatti, raggiunge ancora circa tra il 3% e il 5% dell’intera produzione a causa di una sostanza che si chiama Tca (tricloroanisolo).Un difetto che con iVinventions di sostenibili e innovativi è stato completamente superato.Per il lancio c'è una testimonial d'eccellenza come, una delle più importanti influencer del vino italiano con Vino.tv.«Mettiamo a disposizione dei consumatori – ha dichiarato, direttore commerciale Italia di Vinventions – unoper battere la paura del difetto di tappo. Allo stesso tempo con questo sito vogliamogli straordinari vini dei produttori che si affidano a Vinventions per la protezione dei loro tesori enologici. Grazie all’ingresso costante e controllato di ossigeno consentito dalle nostre chiusure riusciamo a prevenire problemi come. Ogni mese si scopriranno nuovi vini che sono accomunati dallo stessopere per le, e non hanno difetto da Tca».«Sono felice di iniziare un nuovo percorso - ha spiegato- accompagnato ogni volta dalladi un ottimo vino che ci porterà in meno di 5 minuti all’approfondimento di diverse zone vinicole, di vitigni e di piccole e grandi. Il fil rouge che lega queste importanti bottiglie italiane è l’aver scelto un tappo sostenibile, della linea Nomacorc Vinventions Italia, a dimostrazione che anche su grandi vini di qualità e da invecchiamento si possono avere chiusure innovative e alternative».