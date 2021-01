Chef a domicilio, alternativa valida. L'esperienza di Bernard Fournier

Pubblicato il 19 gennaio 2021 | 19:04

Lo chef a domicilio

Che cos'è lo chef a domicilio?

er iche hanno scelto di non spegnere le proprie cucine, leper resistere alla crisi innescata dalla pandemia non sono molte. Tra queste c’è quella dello, una soluzione che ha avuto il plauso di, cuoco del ristorantea Campione d’Italia.In un’intervista rilasciata al Corriere del Ticino, Fournier ha descritto il nuovodandone una valutazione positiva. «Ci siamo mossi subito, già durante il primo lockdown. Lo chef a domicilio ha avuto davvero buoni riscontri. Il servizio ha raggiunto il suo apice tra novembre e dicembre. Dopo leabbiamo registrato un calo, ma in generale è andato molto bene e ci ha permesso, cosa molto importante, di mantenere il contatto con iabituali».Ma come funziona? Sostanzialmente, si organizzano delle vere e proprie cene a casa del cliente cercando quanto più possibile di ricreare le stesseedche si avrebbero al ristorante. Dal Candida , Fournier non porta solo il cibo nelle abitazioni dei privati ma anche tovaglie, posate, bicchieri. La cottura del cibo, invece, viene prima avviata nelle cucine del ristorante per poi essere completata sui fornelli di casa.A utilizzare il servizio sono essenzialmente i clienti affezioni. Ma c’è spazio anche per i nuovi avventori: «Di solito sono persone di mezza età, dallaaidi massimo 8 amici, per rispettare le misure sanitarie. Abbiamo avuto anche clienti che si sono concessi 3 cene a casa in 3 mesi».Detto ciò, la domanda è d’obbligo: lo chef a domicilio può rappresentare ildella ristorazione? «La nostra esperienza dice di sì», ha risposto Fournier che anche dopo la fine dellaconta di continuare con il servizio.