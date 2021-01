Emirates investe in comfort: la Premium Economy è da sogno

Pubblicato il 04 gennaio 2021 | 15:02

La nuova Premium Economy a bordo dell'A380 di Emirates

olare con l'diè già una delle esperienze di viaggio più ambite nei cieli e ora l'abbiamo resa ancora migliore. Mentre altri riducono, Emirates sta lavorando duramente per ripristinare prodotti e servizi che abbiamo dovuto sospendere o modificare a causa di precauzioni contro la pandemia e introdurre. Fedele alla promessa di volare meglio, Emirates continua a investire per offrire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile»., presidente Emirates Airline, ha presentato lae i rinnovamenti in tutte le classi a bordo del nuovissimo La compagnia ha ricevuto il primo aeromobile dalla struttura di Amburgo di Airbus la scorsa settimana e il suo ordine rimanente di 5 A380 verrà consegnato anche con Premium Economy nel 2021 e 2022. Isaranno installati anche su alcuni Boeing 777X che entreranno a far parte della flotta solo nel 2023.La nuova cabina dell’A380 conta, secondo lo schema 2-4-2. Con un pitch di ben 40 pollici, il sedile è rivestito in pelle color crema antimacchia con dettagli di cucitura e una finitura del pannello in legno simile alla Business Class. Ogni sedile è progettato per offrire un comfort e un supporto ottimali con poggiatesta regolabili in 6 posizioni, poggia polpacci e poggiapiedi. Ogni posto è dotato di uno, uno dei più grandi della sua categoria. I clienti troveranno anche, tra cui punti di ricarica sul sedile facilmente accessibili, un ampio tavolo da pranzo e un tavolino da cocktail laterale La Premium economy è situata nella parte anteriore del ponte principale, con 2 bagni dedicati.Sul nuovo A380 di Emirates, ledi First Class sono state migliorate rispetto alle suite originali. Sono leggermente più larghe con porte più alte, per unae comfort. Anche i dettagli e le finiture della cabina sono stati rinnovati con nuovi motivi e colori, dalle ampie scale che conducono dal ponte principale al ponte superiore, alle finiture di design rinnovate e agli accessori moderni nellaEmirates ha mantenuto i classici posti in Business Class che offrono accesso diretto al corridoio per ogni passeggero. I sedili sonoi, offronopersonali, ampio spazio e un alto grado di privacy. Tutti i 76 sedili sono stati rinnovati cone finiture in legno, ispirate ai jet executive, simili alla Business Class del Boeing 777 di Emirates. Lo stesso schema cromatico è stato applicato anche allain fondo al ponte superiore, a uso esclusivo dei passeggeri di First e Business Class.Emirates hai Economy a bordo del suo nuovo A380 con sedili dal design ergonomico dotati di poggiatesta completamente in pelle eche possono essere regolati verticalmente per un supporto ottimale. Questo ultimo modello di sedile è un passo avanti rispetto alla versione attualmente installata sul Boeing 777 di Emirates. È più leggero, senza compromettere il comfort o la. Ogni sedile presenta una finitura con venature del legno sui tavolini e uno schermo personale da 13,3 pollici su cui vedere i canali del programma di intrattenimento.Per informazioni: www.emirates.com