Cattel trasforma lo street food in "gourmet on the road"

Cattel, azienda di Noventa di Piave (Ve) già leader nella distribuzione di prodotti alimentari nel settore Horeca, nel periodo più critico della pandemia ha saputo cogliere nuove opportunità. Grazie alla collaborazione con Buffalo Beer, organizzatore di eventi nonché divulgatore delle cultura dello street food nel nord-centro Italia, Cattel è diventata distributore di riferimento anche in questa nicchia della ristorazione, sempre più riconosciuta e apprezzata.

Con la presenza nello street food Cattel ha ampliato il raggio d'azione

Un cambio di marcia

Le parole d’ordine dello street food contemporaneo sono freschezza ed eccellenza della materia prima, caratteristiche che da sempre contraddistinguono l’offerta di Cattel e che, combinate alle specifiche competenze di Buffalo Beer, trasformano “il cibo di strada” in una scelta gourmet, resa ancor più trendy dalla conversione dei furgoncini di un tempo in attrezzati food truck paragonabili a vere e proprie cucine mobili stellate.

«Siamo felici di essere presenti anche in questo canale e soprattutto, di essere stati riconosciuti e scelti da Buffalo Beer – ha dichiarato Giandomenico Baita, direttore commerciale di Cattel - Si tratta di una realtà esperta, referenziata, attiva in varie regioni e che, più di ogni altro, può sfruttare il vantaggio di poter contare sulla nostra ampia e sempre aggiornata selezione di prodotti alimentari per proporre ovunque e senza alcuna difficoltà di reperimento le specialità del territorio».

Di peso la collaborazione tra Cattel e l'organizzatore di eventi Buffalo Beer





La garanzia di un unico fornitore

Considerazioni sostenute dal titolare della società pesarese di eventi, Fabrizio Camilli. «Non è sempre facile avere la pronta disponibilità di specifici generi alimentari per preparare quantità di volta in volta variabili di specialità locali – ha ricordato - Ci capita di essere presenti a una fiera con uno stand che serve 800 hamburger in un giorno o arrostisce 4000 arrosticini in 2 ore o, ancora, di trovaci in una piazza, fulcro di una festa paesana, e di dover gestire un articolato menu pensato ad-hoc per l’occasione. Le situazioni che soddisfiamo sono molte, ed è impagabile poter contare su un unico fornitore che garantisce qualità, quantità, varietà e tempistiche».

Dal panino d’autore al cibo etnico, dall’arancino alla piadina, fino agli arrosticini, il cibo servito può quindi contare su tutta la qualità e la varietà dell’offerta Cattel, che ha aperto nuove frontiere e ampliato il segmento away from home trasformando lo street food in “gourmet on the road”.

Per informazioni: www.cattel.it