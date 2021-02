Risparmio energetico, dal design arrivano le soluzioni per l'Horeca

Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 18:57

Il 18 febbraio si celebra la Giornata mondiale del risparmio energetico

A tutto sole

Il recupero della materia prima

Tenere sotto controllo i consumi

La riqualificazione immobiliare

ambientale era un tema già caldo prima della pandemia. Il Covid, però, ha accelerato alcunein tema di. Dai ristoranti chiusi o a mezzo servizio agli hotel con le camere vuote passando per i negozi sempre aperti ma senza clienti, d’altronde, i costi fissi hanno continuato a correre e le soluzioni per risparmiare diventano una priorità.Non è un caso, quindi, che gli occhi dell’per una volta si accorgano dellache ricorre ogni anno il 18 febbraio. Una data che catalizza tendenze e fenomeni green sempre più marcati che hanno conquistato anche alcuni dei migliori fornitori di soluzioni dipresenti in Italia; che potrebbero presto passare la ricetta a ristorazione e turismo Il primo esempio è l’azienda emiliana, specializzata nella produzione di rivestimenti e superfici commerciali e non in grès porcellanato. Un business che ha bisogno di grandi impianti di produzione, i cui tetti sono diventati la sede opportuna per un impiantocapace di contenere i consumi energetici e di ottimizzare i processi industriali. Progetto simile anche per il competitore il produttore di scale(già al lavoro per l’attivazione di un impianto fotovoltaico da 400 kw).Il risparmio energetico passa anche dal recupero delle, come il legno. Una pratica che, brand del Gruppo Margaritelli specializzato nei pavimenti di design d’alta gamma, ha fatto propria nel suo stabilimento di Miralduolo (Umbria) dove recupera idi legno non utilizzati per trasformarli in nuove creazioni, consumando anche meno energia.Altro brand impegnato nel recupero del legno è, storica azienda danese specializzata nella produzione di sedie e creazioni di design per indoor e outdoor, che riutilizza gli avanzi lignei per dare vita a nuovi elementi d’con cui arricchire la propria offerta. Il brand, inoltre, da tempo impiega parte dei propri investimenti all’acquisto di attrezzature moderne dal punto di vista energetico, fissando obiettivi annuali per la progressiva riduzione di energia impiegata nella produzione.Da un attentodei consumi possono nascere anche nuovioperativi in grado di ottimizzare la gestione dell’energia. Con l’ottenimento della certificazione Iso 50001, l’italiana, tra i leader europei nel settore della componentistica per elettrodomestici, ha potuto potenziare i propri sistemi di gestione aziendale, abbassando i costi legati al consumo d’energia e monitorandone efficacemente l’utilizzo.Anche, parte del Gruppo Mig-Mezzalira Investment Group Spa, specializzato nell’arredo da ufficio, ha seguito la stessa strada. Per la realizzazione delle sue scrivanie Love, l’azienda ha impiegato una tecnologia laser di ultima generazione che rende possibile un’effettiva riduzione dei consumi di energia elettrica.Infine, una maggiore attenzione all’ambiente passa attraverso ladi immobili già esistenti. Invece di costruirne di nuovi e consumare ulteriore suolo, si recupera. In questo caso, il brand, attivo nell’outdoor, ha recuperato l’area dismessa dell’ex pastificio Federici trasformandola in una sede produttiva dove l’attenzione al consumo energetico sostenibile è diventata una priorità. Dagli infissi a taglio termico alle tamponature termiche nel nuovo showroom, fino alla riconversione del sistema di illuminazione.