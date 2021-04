Burritos a domicilio? Arriva il robot Il foodservice investe in Nuro

Pubblicato il 07 aprile 2021 | 16:16

N

Il veicolo di Nuro

L'interesse del foodservice

ientein carne e ossa, ma con ruote e motori elettrici. La catena di ristorantiha deciso di investire sui veicoli a guida autonoma per le consegne di cibo a domicilio. A fornire i robot saràche punta così a rivoluzionare il modello di business delle aziende che puntano sul delivery.Il veicolo di Nuro è ottimizzato per contenere le merci e ha subito attirato l'attenzione di diverseUsa con cui ha avviato alcune collaborazioni: Walmart, Kroger e Cvs (e incamerato fondi per oltre un miliardo di dollari dal 2017). E ora, dopo le lunghe fasi di testing, è arrivato il momento di andare veramente su: il piccolo Nuro R2 è diventato la primaapprovata per funzionare senza conducente sulle strade di California, Arizona e Texas.Performance che hanno attirato l'attenzione anche di una società delche, vista la necessità di evolvere all'interno di un mercato molto concorrenziale, ha puntato a creare una nuova variante delconsegna. Chipotle non vuole infatti solo essere la prima catena al mondo ad utilizzare in modo sistematico la consegna autonoma, ma vuole aprire la strada a una esperienza di consegna diversa. «La maggior parte dei veicoli autonomi è stata progettata per essere in grado di ospitare un conducente, e quindi è un veicolo esistente retrofittato con tecnologia autonoma - ha spiegato il chief technology officer di Chipotle- Il design Nuro invece parte da zero, è un AV (veicolo autonomo, ndr) senza spazio per un driver e questo consente a Chipotle dila capacità interna».Spazi che potrebbero diventare a loro volta opportunità per diversificare ulteriormente il business delcon la consegna di bevande, dolci e chi più ne ha più ne metta.