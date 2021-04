La Home cooking school del futuro? Kustom il progetto vincitore

Pubblicato il 08 aprile 2021 | 10:28

Kustom, il progetto vincitore

Il cibo ci ha “salvato” dalla pandemia

Nuovi scenari della convivialità dell’ambiente cucina

Tra cucina e didattica a distanza

Tra i giudici anche Niko Romito

Frigo2000 anche quest'anno, per la quarta edizione, è, infatti, partner e promotore di Cdel Politecnico di Milano e Poli.design che ibrida le competenze disciplinari del disegno industriale a quelle dell'architettura, passando attraverso lo studio della tecnologia di prodotti e materiali e dell'evoluzione delle abitudini culturali e sociali.Dopo un anno di pandemia abbiamo visto comesia stata la sintesi più felice di questa esperienza: abbiamo riscoperto nel cibo uno dei pochi piaceri concessi da questa situazione e siamo stati tutti messi nelle condizioni di avvicinarci, volenti o nolenti, sempre di più alla tecnologia.hanno costellato gli impegni di tutti, da qui nasce il tema progettuale della quarta azione del workshop: "home cooking school".Un'esperienza tecnico-creativa volta a, interpretando esigenze e bisogni del vivere moderno, declinando la cucina anche in uno spazio di lavoro mediatico – vivere e preparare il cibo in modo sano, richiesta di alta tecnologia per abbattere i tempi di preparazione e migliorare i risultati, fotogenicità dello spazio di lavoro ecc… – in un'ottica di innovazione a breve e lungo periodo.Obiettivo del laboratorio è lovalorizzandone le funzioni e l'innovazione al punto di rendere lo spazio di preparazione e cottura dei cibi un palco scenico per la didattica anche a distanza.Ad un anno dall'inizio dalla pandemia. Insegnare ad usare la tecnologia per produrre cibo e benessere è lo scopo della progettazione delle tre cucine finaliste del workshop. I singoli concept sono stati sviluppati a partire da un'analisi delle caratteristiche dell'ambiente cucina e delle più recenti tendenze in materia di preparazione e consumo dei cibi, esprimendo versatilità e flessibilità di applicazione.Sotto la guida dei docenti del Politecnico,ad una giuria d'eccezione. Le competenze di chi giudica il lavoro di questi ragazzi devono essere varie, complesse, ma al tempo stesso riconosciute e prestigiose; anche quest'anno il presidente di giuria è stato l'architetto Aldo Parisotto (Studio Architetti Parisotto e Formenton); affiancato da Angela Frenda, figura internazionalmente riconosciuta per le sue doti non solo culinarie, ma anche di divulgazione della cultura alimentare, nonché food editor e scrittrice; lo chef stellato Niko Romito, con la sua particolare attitudine e sensibilità nell'approcciarsi ai giovani e nell'aprirsi a loro per formarli e accompagnarli nella propria crescita professionale (ricordiamo aver vinto il premio Chef Mentor per la Guida Michelin 2021); l'architetto e designer di fama internazionale, Elisa Ossino. I progetti esposti sono stati "The Nucleus" di Malak El Sayed, Irem Sendinç, Monika Khatri; "Kustom" di Maria Alejandra Espindola, Rhea Zouein, Raman Loya, Giovanni Dall'Asta; "Archipelago" di Anthony Almoarkech, Daniela Bustos, Marco Pozzi.La giuria per decretare il progetto vincitore ha applicato una scaletta di valori: funzionalità, flessibilità e adattabilità ad uso anche fotogenico del progetto. Ciò su cui la giuria si è molto dedicata è l'aspetto di come insegnare a presentare e narrare le proprie idee e i propri progetti, non solo con l'uso dei render, ma anche con il dialogo e le parole: è un grande input per le nuove generazioni spesso non abituate al confronto diretto.Il progetto che è stato decretato come il vincitore di questa quarta edizione del master Conviviality 4 Kitchen and Modern Living è: "". L'evento, per la prima volta dalla prima edizione del 2017, si è tenuto online a cura e sotto la regia di Frigo2000 a ulteriore conferma del grande e costante impegno profuso da quest'azienda per la ricerca e la sperimentazione nello spazio della cucina domestica, affermando e diffondendo sempre più la filosofia High Performance Kitchen