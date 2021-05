La Casa Bespoke di Samsung: gli elettrodomestici sono lifestyle

Pubblicato il 11 maggio 2021 | 18:30

JaeSeung Lee, president e head of Digital appliances business Samsung Electronics



Frigoriferi e lavatrici

Un modello di frigorifero modulare Bespoke



Design su misura, funzionalità flessibile e connected living

La Casa Bespoke viene supportata dalla piattaforma SmartThings

in Europa e Nord America. Durante la pandemia, le case sono diventate sempre più ambienti multifunzionali, trasformandosi in palestre, uffici e aule scolastiche.Con l’ampliamento della linea Bespoke Samsung promette di fornire. Dalla possibilità di aggiungere più unità per far fronte a nuove esigenze, come la crescita di una famiglia, a quella di adattare gli scomparti e la temperatura del frigorifero in base ai propri bisogni.nel tempo, allungando di conseguenza il ciclo di vita del prodotto, e grazie ai consumi ridotti e alla tecnologia di conservazione No Frost, di evitare gli sprechi di cibo ed energia., mentre risparmiano energia grazie a Ecolavaggio. La riduzione dei tempi dei cicli permette anche un lavaggio più efficace e personalizzato in base al carico. Sia i frigoriferi che le lavatrici Samsung raggiungono la classe A di efficienza energetica.Le persone oggi si affidano alla connettività molto più di prima e si aspettano che anche i loro elettrodomestici facciano lo stesso. Per andare incontro a questa esigenza, Samsung si avvale dell’Intelligenza Artificiale (Ai) e di SmartThings per offrire una più facile gestione della casa risparmiando tempo in modo efficiente.verrà adeguatamente supportata dalla, includendo, tra gli altri, uncon consigli sulle ricette, spesa online, programmazione dei pasti, unaper il monitoraggio a distanza, unche dà consigli per la cura degli abiti, un sistema die altri servizi IoT. La linea Bespoke permette alle persone di armonizzare gli elettrodomestici con l’arredamento, lo spazio disponibile e con il proprio stile di vita, grazie alla personalizzazione e alla loro modularità. Prodotti lifestyle inediti, che interpretano la Casa Bespoke attraverso design su misura, funzionalità flessibile e connected living.«Se da una parte il ruolo degli elettrodomestici non è cambiato molto nell’ultimo secolo, il nostro modo di vivere la casa, invece, si è trasformato rapidamente - spiega, vice president Home appliances division Samsung Electronics Italia - Le case moderne sono più smart e i nostri gusti in fatto di design sono più vari e sofisticati, e naturalmente ci aspettiamo che i nostri elettrodomestici riflettano più da vicino il modo in cui viviamo. Ecco perché abbiamo creato Bespoke, una linea di prodotti ad alte performance che rispondono al».