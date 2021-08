Gadget personalizzati: sfatiamo i falsi miti

Esistono leggende e miti letteralmente su qualsiasi cosa. Esistono sin da quando l’uomo ha fatto la sua apparizione sulla terra. Possiamo proprio dire che si sono “evoluti” con noi! Una credenza nasce quando una persona fa un’affermazione su qualcosa o qualcuno; con il passare del tempo se queste asserzioni non vengono smentite tramite validi argomenti, queste acquistano ancora più “forza” portando sempre più individui a pensare che siano vere. Ma sappiamo benissimo che queste potrebbero non rispecchiare la realtà. Questo accade in moltissimi ambiti, non fa eccezione quello del merchandising personalizzato. Facciamo un pò di chiarezza allora e vediamo più da vicino i falsi miti più diffusi riguardo i gadget personalizzati.

Gadget promozionali cheap? Non con la giusta pernalizzazione

Prodotti scadenti? No, magari low-cost ma altamente personalizzabili

Affermazione: “I gadget sono cheap, non durano nel tempo e non portano guadagno”.

Spiegazione: Quando si utilizza il termine “gadget” molto spesso si pensa a oggetti di poco costo e di bassa qualità. All’origine di questa leggenda sicuramente ci sono le brutte esperienze di alcune aziende che tramite il passaparola o internet hanno diffuso la loro opinione iniziando a creare questa idea di “scadente” attorno agli articoli promozionali. Questo però significa banalizzare tutto il mondo che c’è dietro la Pto (pubblicità tramite oggetto). I gadget, infatti, possono essere anche low-cost ma non per questo devono essere scadenti o cheap. Oggi ci sono tantissimi oggetti di design e di alta qualità che possono essere personalizzati con il vostro logo mantenendo contenuti i prezzi. Dalle penne ai portachiavi personalizzati: anche i grandi classici possono essere oggetti ricercati, di ottima fattura e che possono durare molto molto a lungo.

Sì, perchè i gadget personalizzati, più di ogni altra forma pubblicitaria, hanno la capacità di resistere al tempo. Pensiamo, ad esempio, a dei prodotti che, per loro natura, hanno una “data di scadenza” come i calendari o le agende. Possiamo dire che dureranno solamente un anno sì, ma quale altra pubblicità può restare visibile così a lungo ed essere vista ogni giorno, più volte al giorno da tante persone? Beh, nessuna.

Gadget omaggio: utili o no? Scopriamolo insieme

Anche le Pmi possono avvantaggiarsi del marketing attraverso i gadget

Affermazione: “I gadget sono utili solo alle grandi aziende”.

Spiegazione: Non solo le grandi aziende possono far sentire speciali chi decide di acquistare da loro. Anzi, le Pmi, le piccole imprese e realtà (che in Italia sono costituiscono la maggioranza delle realtà lavorative) sono quelle che possono beneficiare di più della fidelizzazione del cliente. Sappiamo benissimo che siamo più propensi a scegliere un’attività che ci ha fatto sentire importanti attraverso un regalo o un riconoscimento rispetto a un’altra che non lo ha fatto. Questo rapporto di reciprocità è alla base della soddisfazione del cliente ma anche dell’impresa. In un’epoca in cui la concorrenza è sempre più elevata e non dobbiamo preoccuparci solo del negozio che vende i nostri stessi beni o servizi nel nostro quartiere o via ma, del mondo intero, differenziarci dagli altri è fondamentale.

Ecco che anche il gadget che il nostro parrucchiere di fiducia decide di regalarci per Natale, assume un valore molto speciale di riconoscenza e gratitudine. Potrebbe non farlo ma decide di farlo ugualmente. Questo gesto sarà sicuramente apprezzato dai clienti che si sentiranno importanti e rafforzerà il legame già creato.

Pensate ancora che i gadget personalizzati siano inutili?