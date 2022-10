Immaginazione ed evoluzione in cucina: ecco perché partecipare a Next Habit

Manca sempre meno a Next Habit, l’esclusivo e innovativo evento ideato da Behubble, indirizzato agli operatori del settore ristorazione, che avrà luogo a Verona, dall’8 al 9 novembre 2022 negli iconici spazi delle Gallerie Mercatali.

Ma perché partecipare a Next Habit? Lo raccontano direttamente Rational e Irinox, main partner dell'evento.

Next Habit, a Verona l'8 e 9 novembre

Immaginazione, Cucina ed Evoluzione a Next Habit

Tre sono i concetti chiave intorno ai quali ruota Next Habit: Immaginazione, Cucina ed Evoluzione. E nella loro declinazione per Rational e Irinox ci sono le motivazioni per partecipare all'evento.

Immaginazione: per Rational già rintracciabile nel motto del fondatore Seigfried Meister (in sintesi: creare beneficio per il cliente), per cui tutte le cucine possono beneficiare delle tecnologie proposte, ridisegnando le dinamiche di una cucina tradizionale, accompagnandola a quella del futuro.

Per Irinox la sollecitazione a pensare un nuovo modo di gestire la produzione in cucina che metta al centro il freddo come metodo di conservazione della freschezza dei prodotti che processano.

Cucina: per Rational luogo naturale per chi considera la propria società una “azienda di cuochi” che conosce ciò che i clienti affrontano ogni giorno.

Il luogo dove il prodotto è come un assistente tecnologico che supporta il cuoco in quello spazio che per Irinox è un laboratorio dove si pensa.

Evoluzione: come principio ispiratore, per chi usa la tecnologia, per ottenere il massimo beneficio (Rational).

Una predisposizione naturale per chi progetta prodotti sempre al passo con le tendenze del mercato (Irinox).

Una tecnologia per entrambe le aziende, tuttavia, che deve essere al servizio dell’artigianalità, affinchè il rapporto uomo-macchina non veda prevalere la seconda e sia un supporto determinante nel migliorare l’uso del tempo e dello spazio, concetti oggi irrinunciabili per un miglioramento della qualità della vita, professionale e personale.

Next Habit risponde a questi e altri obiettivi e lo fa in modo innovativo mescolando momenti emozionali e ispirazionali a quelli prettamente informativi, aprendo una strada nuova negli eventi espositivi che diventano un modo diverso di intessere relazioni tra aziende e clienti e creare nuove abitudini per il futuro della cucina.