Poco tempo per fare la spesa? Arrivano le box ricette

Saper cucinare bene per se stessi e per la propria famiglia è una dote, avere il tempo per farlo è diventato ormai un lusso. Sempre più persone hanno dichiarato di rilassarsi tra i fornelli, ma di avere sfortunatamente meno tempo da dedicare alla spesa e alla realizzazione di piatti gustosi. Un problema non di poco conto se pensiamo a quanto possa incidere sul budget familiare la scelta di acquistare di frequente delivery, o quanto una non organizzazione della spesa porti a mangiare sempre più spesso cibo spazzatura. Sbarcano in soccorso anche in Italia le cosiddette Box ricette di HelloFresh con ingredienti dosati, utili per realizzare in autonomia diverse pietanze: un mix tra originalità e tradizione.

Il complicato rapporto tra impegni e cucina: gli italiani cucinano ancora?

Da indagini di mercato è stato riscontrato che in Italia il tempo da dedicare alla cucina sia ormai dimezzato. Se durante il lockdown poteva essere divertente sfidarsi a suon di pizze, focacce e dolci, oggi sempre più persone hanno scoperto la praticità di acquistare piatti pronti. Farina e lievito a Marzo 2020 erano ingredienti introvabili tra gli scaffali dei supermercati, ma ora chi li compra più? In realtà è bene evidenziare come non sia cambiato il rapporto che gli italiani hanno con il cibo, rimaniamo pur sempre il Paese di aspiranti Masterchef, ma il tempo e la voglia di impegnarsi nell'organizzazione dei pasti, a partire dalla spesa, è ormai quasi azzerato. Lavoro, figli e vita sociale riducono il desiderio di spadellare ogni singolo giorno.

Quanto incide una spesa fatta male sullo spreco alimentare e sul portafoglio?

Si sa, per riuscire a portare in tavola qualcosa di più che commestibile è necessario prima di tutto essere organizzati con la spesa: un impegno non da poco ricordarsi tutti gli ingredienti necessari per realizzare una singola pietanza, se poi pensiamo al figlio vegano, all'amica celiaca, alla nonna che non mangia il pesce, diventa una vera e propria missione impossibile. Alcuni esperti consigliano di fare la spesa una sola volta a settimana, altri invece una volta al giorno: la realtà è che, se il tempo scarseggia, il rischio è di acquistare più di quanto si consumi.

Un planning alimentare è probabilmente ciò che più riduce gli sprechi alimentari, e offre la garanzia di avere sempre in casa tutti gli ingredienti per realizzare una determinata pietanza. Secondo alcune ricerche, in Italia lo spreco alimentare si attesta intorno ai 10 miliardi di euro, che sono circa 5 euro a settimana per famiglia. Nonostante alcune volte ci si metta d'impegno, quante volte sarà capitato di non riuscire a reperire la materia prima fresca al supermercato? Per non parlare di quando ci si trova di fronte lo scaffale vuoto, in questi casi saltano tutti i buoni propositi e l'organizzazione è solo un lontano ricordo.

Quando dei semplici ingredienti si trasformano in originali ricette

La vera innovazione in tavola, un mix tra tradizione e delivery, è l'idea di avere a portata di mano i giusti ingredienti senza però dover perdere tempo a fare la spesa. La possibilità di farsi spedire a casa delle pratiche box ricette con tutti i prodotti alimentari necessari per la realizzazione di uno specifico piatto, senza doversi sforzare di non dimenticare nulla, è oggi più che mai il vero lusso. Lo sa bene l'azienda HelloFresh che da anni è leader nell'organizzazione di box: pratiche scatole con all'interno moltissimi ingredienti freschi, pronti per essere cucinati. L'idea è geniale se pensiamo a quante volte, oltre alla poca voglia di andare al supermercato, si debba far i conti con la scarsa fantasia di non saper cosa cucinare. E nonostante gli italiani siano per natura sospettosi se si parla di innovazione culinaria, questo nuovo format piace sempre di più. I clienti di HelloFresh sembrano apprezzare l'idea di non dover più occuparsi di cosa acquistare e non, ma di mettere in primo piano le loro voglie in cucina. Le proposte sono piuttosto varie e accontentano le esigenze di tutti: piatti vegani, vegetariani, tradizionali, etnici, ipocalorici, c'è veramente l'imbarazzo della scelta.

L'innovazione di HelloFresh

L'idea di HelloFresh è quella di portare le buone abitudini alimentari anche a chi ama ordinare cibo d'asporto. Il risparmio di tempo è innegabile e anche lo spreco alimentare: è sufficiente scegliere cosa cucinare tra diverse ricette, il numero di commensali e, con la frequenza che deciderà il cliente, HelloFresh spedirà le box ricette con ingredienti a km zero. Al di là della comodità innegabile di tale servizio, è un ottimo modo anche per risparmiare denaro, in quanto si evita la spesa compulsiva del supermercato e la perdita di cibo: le dosi degli ingredienti all'interno delle box sono precise. E poiché la cucina è una cosa seria, HelloFresh ogni settimana mette a disposizione nuove ricette pronte per essere cucinate, spiegate passo a passo anche per chi non è così pratico in cucina.