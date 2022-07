Neff e Sonia Peronaci insieme per ispirare i gourmet in cucina

Neff, leader europeo per gli elettrodomestici da incasso che da 145 anni ispira tutti gli appassionati di cucina, rinnova anche per il 2022 la sua partnership con la celebre imprenditrice digitale e cuoca Sonia Peronaci, fondatrice del sito Giallo Zafferano, ora volto e promotrice del sito che porta il suo nome (soniaperonaci.it), e della sua redazione, Sonia Factory.

Sonia Peronaci, fondatrice di Giallo Zafferano (foto Remo Di Gennaro)

Neff e Sonia Peronacci ancora insieme per gli amanti della cucina

Il marchio rinnova per il quinto anno consecutivo la sua collaborazione con la pioniera imprenditrice cuoca italiana, sinonimo di buon cibo dal 2006, conosciuta per diverse collaborazioni televisive e libri di successo e citata nel 2019 da Forbes tra le “100 donne italiane più influenti”. Sempre nello stesso anno, Sonia è stata insignita anche dell’Ambrogino d’Oro.

Con questa partnership, Neff e Sonia consolidano il perfetto binomio tra la creatività ai fornelli della testimonial e la tecnologia degli elettrodomestici. Tutti i prodotti NEFF, infatti, sono realizzati secondo una precisa filosofia: il cuore pulsante della cucina non sono gli strumenti ma le persone, e soddisfare e ispirare gli appassionati di cucina è la missione che NEFF e Sonia portano avanti insieme anche per il 2022.

Gli elettrodomestici Neff per la Sonia Factory

Gli elettrodomestici Neff arredano la Sonia Factory di Milano e ciascuno è per Sonia un indispensabile alleato in cucina. Tutti i forni presenti sono a vapore e dotati dell’esclusiva porta a scomparsa Slide&Hide, tra i quali troneggia il top di gamma FullSteam che, in combinazione con il cassetto Sous-Vide, permette di cuocere le pietanze sottovuoto. I piani cottura a induzione sono FlexInduction e dotati dell’innovativo sistema di comando TwistPadFire: non fa eccezione neanche l’ultimo arrivato, il piano cottura con cappa integrata.

Gli appassionati di cucina potranno trovare tantissimi consigli di Sonia sul sito di Neff, dove, grazie alla rubrica “I consigli di Sonia”, potranno imparare trucchi e tecniche per rendere ogni piatto degno di un vero chef.

«Sonia è la testimonial ideale per Neff grazie alla sua passione e alla sua grande competenza in cucina che l’hanno resa un simbolo ed il riferimento principale per tutti i food lover d’Italia. Con le sue numerosissime ricette e i suoi preziosi consigli rafforzeremo nel corso di quest’anno ancora di più il rapporto con il nostro pubblico di riferimento», dichiara Sarah Evi, brand communication manager di Neff.

«Rinnovo con molta gioia la mia pluriennale collaborazione con Neff con cui condivido non solo la passione per la cucina, ma anche l’attenzione per la qualità e il piacere della condivisione. Ho scelto Neff anche per la mia Sonia Factory perché questi fantastici elettrodomestici mi consentono di non porre limiti alla mia creatività in cucina. I progetti che realizziamo insieme offrono alle persone che ci seguono esperienze speciali e da ricordare», commenta Sonia Peronaci.

Le prestigiose collaborazioni tra Sonia Peronaci e Neff

Il 22 maggio scorso si è svolto il Social Brunch dedicato ai 20 anni dei forni Slide&Hide, che ha riunito nella Sonia Factory di Milano food e lifestyle blogger, influencer e appassionati di cucina e che ha rappresentato un momento piacevole di condivisione e anche di festeggiamento. Sonia Peronaci è stata inoltre protagonista allo stand Neff ad EuroCucina 2022, a tema Casale Toscano, con show cooking quotidiani in cui ha preparato i piatti tipici della tradizione toscana più autentica.