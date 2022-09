Il meglio dell'offerta Tecnoinox in mostra a Food & Hotel Asia di Singapore

Dal 25 al 28 ottobre 2022 Tecnoinox esporrà il meglio della propria offerta dedicata ai professionisti del settore Horeca alla fiera Food & Hotel Asia (FHA) Horeca di Singapore. L’azienda friulana, che da oltre 40 anni progetta e produce a Porcia (Pordenone) cucine modulari, salamandre e forni professionali, ha scelto l’evento di Singapore, snodo commerciale di primaria importanza a livello globale e porta d’accesso all’area del Sud-Est asiatico, come momento chiave di una strategia mirata a promuovere sui mercati esteri la conoscenza del brand, della sua storia e dei suoi valori.

Tecnocompact, combi digitale dal design compatto proposto da Tecnoinox

Il ruolo di protagonisti sarà affidato ai prodotti

Nello spazio espositivo Tecnoinox (Hall 4/Stand 4E3 01) il ruolo di protagonisti sarà affidato ai prodotti, espressione tangibile dell’esperienza e della passione dell’azienda nella progettazione e realizzazione di soluzioni che combinano solida qualità costruttiva, design, innovazione tecnologica, prestazioni e sostenibilità.

In primo piano i forni combi

Dal Tap, top di gamma con interfaccia digitale touch, ai manuali o digitali Tecnocombi e al digitale Tecnocompact. L’offerta in quest’ambito unisce al meglio funzionalità progettate per semplificare il lavoro in cucina e approccio sostenibile, con soluzioni che riducono i consumi energetici e di acqua nelle operazioni di lavaggio. Perfetta sintesi di queste caratteristiche è Tecnocompact, combi digitale dal design compatto nato per rispondere alle esigenze di ottimizzazione dello spazio delle cucine più piccole, senza alcun compromesso in termini di prestazioni e robustezza.

Tap, top di gamma con interfaccia digitale touch di Tecnoinox



Altrettanto impattante sarà l’allestimento delle cucine modulari

Saranno esposte due isole di cottura: una basata sulla linea Tecno 70, concepita per rispondere ai carichi di lavoro e agli spazi ridotti delle cucine della media ristorazione; l’altra che abbina moduli delle linee Tecno 90 e Tecno 74, pensate per garantire il massimo dell’affidabilità e della funzionalità a ristoranti, centri cottura e hotel.

Presente anche la gamma di salamandre

Sul palcoscenico di FHA Horeca sarà presente anche la gamma di salamandre Tecnoinox, progettate e costruite per completare efficacemente e con il minimo ingombro l’attrezzatura di qualsiasi cucina professionale garantendo versatilità, rapidità e costanza di risultati.

Un' occasione unica

«La partecipazione all’evento di Singapore rappresenta per noi un'occasione unica per allacciare rapporti con gli operatori dell’area, condividere spunti preziosi con i partner, ma soprattutto presentare il marchio Tecnoinox raccontando i nostri valori e il nostro modo di ascoltare e interpretare le esigenze qualitative, di performance e di affidabilità in costante evoluzione dei professionisti della ristorazione e dell’ospitalità» - ha dichiarato Alessio Rosa Gastaldo, direttore commerciale di Tecnoinox.

Alessio Rosa Gastaldo, direttore commerciale di Tecnoinox