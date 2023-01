Circuito, l'azienda made in Italy che ha vestito il Sigep

Al Sigep, non è mancata la presenza di Circuito, azienda leader nel settore dell’abbigliamento professionale, nonché la prima ad ottenere la certificazione “100% made in Italy” in conformità con i requisiti del Sistema di Qualità di Origine Italiana IT01-100%. Nata dall’estro creativo della stilista ed imprenditrice Laura Bottomei e dell’imprenditore Fabrizio Silvestri, Circuito è stata selezionata dall’organizzazione per vestire con i propri capi d’abbigliamento professionale i Campionati Mondiali di Pasticceria Juniores e The Pastry Queen, compresi il presidente d’onore Iginio Massari e i presidenti di giuria Davide Malizia e Anabelle Lucantonio, e dei Campionati Italiani di Pasticceria Juniores e Seniores, inclusi i presidenti di giuria Pierpaolo Magni ed Emanuele Forcone.

Ma non è tutto. L’azienda, per tutta la durata della kermesse, allo stand 003 del padiglione B6 della Fiera di Rimini, sta organizzando incontri a tema e attività collaterali. Circuito è anche partner di Cast Alimenti, la prestigiosa scuola di alta formazione di cucina e pasticceria, che è presente al Sigep partecipando attivamente alle attività in programma. C'è grande visibilità, inoltre, anche con Apei (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana) che ha scelto il made in Italy di Circuito per vestire i suoi associati.

«Siamo un marchio italiano con una filiera produttiva interamente italiana - ha dichiarato Fabrizio Silvestri, titolare dell'azienda. Il nostro catalogo è composto da 268 prodotti, una gamma di prodotti vasta. Siamo un vero made in Italy e abbiamo avuto un ottimo riscontro al Sigep. All'interno abbiamo una stilista che ci disegna i capi e segue le tendenze del momento».

Circuito

Via della Produzione, 3, 00030 San Cesareo (Rm)

Tel. 0686920499