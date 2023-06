 Gli elettrodomestici della cucina del futuro: guida all'acquisto

L’evoluzione tecnologica ha trasformato il nostro mondo, portando miglioramenti significativi nella nostra vita quotidiana, soprattutto a casa. Con il tempo, infatti, gli elettrodomestici, da semplici strumenti di uso domestico, sono diventati dispositivi innovativi e avanzati, capaci di integrarsi perfettamente con l’ambiente circostante e di rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti. Ma cosa caratterizza le apparecchiature moderne?

Ad oggi, si parla di elettrodomestici intelligenti: apparecchi dal design accattivante e più efficienti in termini di consumi e di prestazioni, che possono essere connessi alla rete internet ed essere quindi gestiti e programmati anche da remoto. Grazie ai loro sensori di ultima generazione, questi dispositivi smart sono in grado di ottimizzare il proprio funzionamento, rilevando variabili come temperatura, umidità o pressione.

Forno da incasso

Tra i diversi elettrodomestici innovativi in cucina, i forni a vapore da incasso uniscono funzionalità e connettività e sono quindi adatti sia per chi ama cucinare, sia per coloro che non sono amanti dell’arte culinaria. Grazie al loro sistema di ventilazione, è possibile cuocere a vapore o sottovuoto, ottenendo piatti gustosi e più sani, senza grassi aggiunti e dal sapore intenso. Grazie all’Intelligenza Artificiale, i dispositivi possono controllare lo stato di cottura in autonomia e identificare facilmente la pietanza attraverso un ricettario memorizzato.

Alcuni forni smart sono anche dotati della funzione di pulizia pirolitica, che riduce in cenere i residui di cibo rimasti nella camera di cottura, altri, invece, permettono di cucinare alimenti surgelati senza prima scongelarli o sono in grado di ridurre i tempi di preparazione fino al 50%.

I modelli di ultima generazione, in aggiunta, consentono di cuocere diverse portate su più livelli contemporaneamente per risparmiare tempo e limitare i consumi energetici.

Piano cottura intelligente

Il piano cottura moderno a induzione è suddiviso in più zone con temperature differenti, che vengono attivate a pressione e mantengono costante la temperatura impostata. Utilizzando la tecnologia high-tech, questi fornelli si adattano alle dimensioni delle pentole, attivando automaticamente aree adiacenti a quelle dove sono appoggiate. Inoltre, i nuovi piani cottura con cappa integrata permettono di controllare facilmente e con precisione l’intensità della fiamma e di eliminare i vapori della cottura.

Frigorifero smart

I frigoriferi di ultima generazione sono dotati di telecamere interne, da cui è possibile controllare il contenuto da remoto. Integrati con le nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale, questi elettrodomestici possono monitorare la data di scadenza dei generi alimentari, suggerendo ricette basate su ciò che è disponibile e persino effettuare automaticamente ordini al supermercato quando gli alimenti stanno per finire.

Lavastoviglie moderna

Collegate a internet, le nuove lavastoviglie possono essere controllate dall’utente a distanza tramite un app. I sensori avanzati fanno si che questi dispositivi smart possano rilevare il grado di sporco dei piatti e adattare di conseguenza il lavaggio. Questo non solo garantisce un risultato ottimale, ma anche un notevole risparmio di acqua e corrente. Oltre ad essere estremamente più silenziosi, questi apparecchi intelligenti offrono la possibilità di alzare e abbassare i cesti in base alle necessità, cosicché si possano lavare tranquillamente stoviglie di dimensioni diverse in un unico ciclo.