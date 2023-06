Come scegliere il POS giusto per la tua attività

Nel frenetico mondo degli affari di oggi, trovare il giusto terminale di pagamento può migliorare l’operatività del proprio business. Dalla gestione delle transazioni all'esperienza dei clienti. Un sistema di pagamento ben selezionato è il cuore pulsante della tua attività. Inoltre, tranne in casi molto rari, avere un POS è obbligatorio.

In questo articolo esploriamo i fattori chiave da considerare nella scelta di un terminale POS, per guidarvi a prendere una decisione consapevole in linea con i tuoi obiettivi aziendali. Intraprendiamo insieme questo viaggio, scopriamo le possibilità e diamo alla tua azienda la possibilità di crescere nell'era digital.

Quanti sono i tipi di POS disponibili?

Sul mercato esistono diversi tipi di POS, ognuno con le proprie caratteristiche. Dai dispositivi tradizionali fissi a quelli portatili, le tecnologie che consentono di effettuare i pagamenti sono diverse. Alcuni dispositivi si collegano via Internet, mentre altri utilizzano il Bluetooth o il GPRS.

La scelta del giusto dispositivo di pagamento è un aspetto cruciale per ogni azienda. Esaminiamo i diversi tipi di terminali di pagamento, le loro caratteristiche e le categorie professionali a cui sono più adatti.

POS fisso (stand alone)

Questa tipologia viene solitamente definita "POS tradizionale". Si tratta di un dispositivo fisso collegato alla linea telefonica tramite un cavo LAN e, in alcuni casi, collegato a una stampante.

I sistemi POS fissi sono tipicamente utilizzati in un'ampia gamma di attività, in particolare nei settori della vendita al dettaglio e nel settore alberghiero. In genere questi sistemi si trovano nei supermercati, grandi magazzini, ristoranti, bar e altri esercizi commerciali. Qualsiasi attività che preveda transazioni fisiche con i clienti può trarre vantaggio da un sistema POS fisso.

Nella maggior parte dei casi, questi sistemi offrono solide funzionalità per la gestione dell'inventario, il monitoraggio delle vendite e l'elaborazione dei pagamenti, rendendoli adatti ad aziende di varie dimensioni e settori.

POS cordless o PocketPos

I POS cordless rappresentano una soluzione più pratica rispetto ai POS fissi. Hanno dimensioni simili, ma possono essere utilizzati anche come dispositivi portatili entro un raggio di circa 10 metri dal terminale. La connessione wireless avviene tramite Bluetooth.

I sistemi POS cordless sono particolarmente adatti alle aziende che richiedono mobilità e flessibilità nelle operazioni del punto vendita. Sono particolarmente utili per ristoranti, bar, food truck e altre strutture ricettive in cui i server devono prendere gli ordini ed elaborare i pagamenti direttamente al tavolo del cliente.

Anche le attività di vendita al dettaglio che necessitano di vendite in movimento, come negozi pop-up, mostre e mercati all'aperto, possono trarre vantaggio dai sistemi POS cordless. Questi sistemi consentono di effettuare transazioni senza interruzioni e di migliorare l'esperienza dei clienti, consentendo al personale di servire i clienti in modo efficiente senza essere legato a un bancone fisso.

POS Mobile

Questa è considerata la seconda generazione di POS. Consentono di effettuare pagamenti tramite POS utilizzando la connessione Internet. Il funzionamento di questo terminale di pagamento è piuttosto semplice: il dispositivo POS riceve la richiesta di pagamento e la elabora tramite Internet.

I sistemi POS mobili sono molto utili per le aziende che richiedono flessibilità e mobilità nell'elaborazione dei pagamenti. Sono comunemente utilizzati in settori come i servizi di consegna di cibo, i venditori ambulanti, la vendita al dettaglio mobile, la gestione di eventi e i servizi di trasporto. Ad esempio, i food truck possono utilizzare i sistemi POS mobili per accettare comodamente i pagamenti in luoghi diversi, mentre i servizi di consegna possono elaborare le transazioni sul posto per una maggiore comodità dei clienti.

Inoltre, i rivenditori mobili, come le boutique o i venditori alle fiere, possono sfruttare i sistemi POS mobili per effettuare transazioni direttamente con i clienti, eliminando la necessità di una struttura tradizionale di tipo brick-and-mortar. In definitiva, qualsiasi azienda che opera al di fuori di una sede fisica fissa può sfruttare i sistemi POS mobili per ottimizzare i processi di pagamento.

Grazie alla sua economicità, questo tipo di apparecchio è un ottimo POS per le persone senza partita IVA.

POS digitale

Infine, ci sono i POS digitali o POS virtuali. In questo caso, il pagamento viene elaborato senza un dispositivo fisico, ma attraverso un'app installata sullo smartphone. L'app gestisce la transazione, la invia al server e autorizza il pagamento. Il POS digitale è la scelta ideale se gestisci un'attività online.

I sistemi POS digitali o virtuali sono particolarmente adatti alle aziende che operano principalmente nel settore online. Si tratta di negozi di e-commerce, fornitori di servizi digitali, società di software-as-a-service (SaaS) e mercati online. Queste aziende effettuano tipicamente transazioni in remoto, senza la necessità di un negozio fisico o di interazioni di persona.

Con un sistema POS digitale, possono elaborare in modo efficiente i pagamenti, gestire le transazioni e autorizzare i pagamenti in modo sicuro attraverso l'app installata sui dispositivi digitali dei clienti o attraverso una pagina web dedicata. Questa tecnologia consente un'elaborazione dei pagamenti comoda e senza interruzioni per le aziende online, migliorando l'esperienza complessiva dei clienti e semplificando le loro operazioni.

Scegliere il terminale POS giusto: la conclusione

In conclusione, la scelta del sistema POS (Point of Sale) ideale per la tua azienda è una decisione che merita un'attenta riflessione. Il sistema svolge un ruolo fondamentale nel facilitare le transazioni, la gestione efficiente dell'inventario e l'esperienza dei clienti. Prendendo in considerazione fattori chiave come la natura della vostra attività, i requisiti specifici, il potenziale di scalabilità, le capacità di integrazione, le considerazioni sui costi e il supporto disponibile, potrete prendere una decisione informata e in linea con i vostri obiettivi aziendali.

Inoltre, è essenziale valutare le caratteristiche e le funzionalità aggiuntive offerte dai diversi sistemi POS. Considerate aspetti come le diverse opzioni di elaborazione dei pagamenti, le solide capacità di tracciamento dell'inventario, gli strumenti completi di reporting e analisi, le interfacce di facile utilizzo, le misure di sicurezza di alto livello e la compatibilità con i sistemi esistenti. La valutazione di questi fattori vi consentirà di scegliere un sistema POS che non solo soddisfi le vostre esigenze attuali, ma che sia anche in grado di adattarsi alla crescita e all'espansione future.

Detto questo, oltre alla funzionalità del dispositivo, è importante considerare con attenzione anche i diversi costi che comporta l'acquisto di un terminale di pagamento, come ad esempio: